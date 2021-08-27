Визит министра иностранных дел Пакистана в Туркменистан

Эльвира Кадырова

25-26 августа 2021 года в Ашхабаде с визитом находилась делегация Пакистана во главе с Министром иностранных дел страны Шахом Махмудом Куреши.

Встреча с Президентом Туркменистана

В четверг, 26 августа глава МИД Пакистана был принят Президентом Бердымухамедовым.

Передав главе государства теплые приветствия высшего руководства Пакистана, Шах Махмуд Куреши отметил прочные братские связи между двумя странами, подкрепленные общими целями и общностью взглядов.

Куреши подтвердил приверженность Пакистана укреплению политико-дипломатических, гуманитарных связей и экономических связей с Туркменистаном посредством различных проектов, в том числе ТАПИ.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация в Афганистане. Глава МИД Пакистана, подчеркнув важность мирного и стабильного Афганистана для региона, поддержал необходимость тесной координации. Он добавил, что регион станет свидетелем преобразований с точки зрения повышения стабильности, расширения торговли и улучшения связанности, при мирном и стабильном Афганистане.

Президент Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Встреча в МИД Туркменистана

В этот же день состоялась встреча Министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши в МИД Туркменистана.

Стороны с удовлетворением отметили, что две страны связывают дружественные отношения, проверенные временем. Дипломаты обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. В данном контексте особо подчеркнута значимость проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и поддержка официальным Исламабадом их реализации в будущем.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на активизацию внешнеполитического сотрудничества в контексте развития ситуации в Афганистане. В этой связи дипломаты подтвердили заинтересованность Туркменистана и Пакистана во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, а также благополучии афганского народа.

Стороны отметили необходимость установления регионального диалога с учетом прошлого опыта двух стран. При этом туркменская сторона заявила о своей твердой приверженности принципам нейтралитета в ходе развития процессов региональных контактов по Афганистану. /// nCa, 27 августа 2021 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана, МИД Пакистана)