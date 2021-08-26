Министр иностранных дел Пакистана посетил Узбекистан и Таджикистан

Эльвира Кадырова

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши отправился в турне по соседним странам Афганистана. Он уже посетил Таджикистан и Узбекистан 25 августа. В программе визитов – Туркменистан и Иран.

Вот некоторые подробности визитов в две центральноазиатские страны по сообщениям министерства иностранных дел Пакистана и других официальных источников:

Таджикистан

Сегодня (25 августа) в Душанбе министр иностранных дел Махдум Шах Махмуд Куреши встретился с Президентом Таджикистана Эмомли Рахмоном.

Во время встречи министр иностранных дел Куреши передал теплые приветствия от премьер-министра Имрана Хана и подтвердил приверженность Пакистана укреплению отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Говоря о ситуации в области региональной безопасности, глав МИД Пакистана поделился позицией своей страны в отношении ситуации в Афганистане. Подчеркнув, что как Пакистан, так и Таджикистан получили бы огромную выгоду от мирного и стабильного Афганистана с точки зрения расширения экономического сотрудничества и связей, министр иностранных дел отметил важность скоординированного подхода для реализации общих целей связанного региона.

Президент Эмомли согласился с необходимость скоординированного подхода к складывающейся ситуации в Афганистане. Он сказал, что с нетерпением ожидает встречи с премьер-министром Имраном Ханом на саммите ШОС в сентябре 2021 года в Душанбе.

В тот же день Куреши встретился с своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

В ходе встречи министры иностранных дел двух стран положительно отозвались об уровне взаимодействия на высоком уровне, которое привело к укреплению двусторонних отношений и общности взглядов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел Куреши высоко оценил ведущую роль Таджикистана во ходе председательства в ШОС и отметил, что премьер-министр намерен посетить Таджикистан для участия в предстоящем саммите в сентябре 2021 года.

Министры иностранных дел двух стран также рассмотрели последние события в Афганистане. Куреши проинформировал Мухриддина о политике Пакистана по поддержке инклюзивного политического решения в Афганистане и выразил надежду, что афганские лидеры найдут приемлемое решение. Он также подчеркнул важность продолжения международного участия в качестве общей ответственности.

Министр иностранных дел Таджикистана поприветствовал инициативу Пакистана по налаживанию контактов с соседями Афганистана для выработки скоординированного подхода.

Министры иностранных дел двух стран договорились поддерживать тесные контакты. ///на основе пресс-релизов МИД Пакистана

Пресс-релиз пресс-службы Президента Таджикистана:

Встреча с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шах Махмудом Курейши

25 августа во Дворце нации Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдума Шах Махмуда Курейши.

В ходе встречи предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов развития и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе ход подготовки к официальному визиту Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана в Таджикистан.

В ходе встречи особое внимание было уделено актуальным международным и региональным вопросам, особенно текущей ситуации в Афганистане.

Отмечено, что на сегодняшний день одной из основных угроз региональной безопасности является нынешняя ситуация в Афганистане.

После вывода сил коалиции с территории Афганистана страна сегодня страна находится на грани гуманитарной катастрофы.

Сложная и опасная ситуация, сложившаяся в этой стране в последние дни, является проблемой не только афганского народа, но и одной из самых острых региональных и глобальных проблем.

Следует отметить, что приход к власти движения «Талибан» в Кабуле еще больше осложнил геополитический процесс в регионе.

Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Таджикистан решительно осуждает все формы беззакония, убийства, грабежи и преследования афганского народа, в том числе таджиков, узбеков и других национальных меньшинств.

На встрече подчеркнуто, что многострадальный Афганистан и его дружественный и братский нам народ не должны быть снова втянуты в водоворот кровавых навязанных войн.

Как близкий сосед, Таджикистан всегда поддерживает восстановление прочного мира и стабильности в Афганистане и остается приверженцем этой позиции.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен путем волеизьявления и с учетом позиции всех граждан страны.

Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств.

Подчеркнуто, что таджики должны занимать своё достойное место в будущем правительстве Афганистана.

Таджикистан призывает международное сообщество принять срочные меры для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и как можно скорее стабилизировать сложную политическую обстановку и ситуацию в области безопасности путем переговоров.

Безразличие международного сообщества к нынешней ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне в этой стране.

Было подчеркнуто, что Таджикистан привержен к скорейшему восстановлению мира, стабильности и безопасности в соседнем Афганистане, и Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в продвижении этого процесса.

На основе опыта мироустройства и национального единства Таджикистана Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон ознакомил пакистанскую сторону со своими предложениями о путях обеспечения мира, стабильности и дальнейшего устойчивого развития в соседней стране.

Узбекистан

Министр иностранных дел Махдум Шах Махмуд Куреши встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сегодня, 25 августа.

Министр иностранных дел передал слова приветствия от Премьер-министра Имрана Хана и, ссылаясь на визит Премьер-министра в Ташкент в июле 2021 года, подтвердил приверженность укреплению двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Куреши проинформировал узбекского лидера о последней ситуации в Афганистане и выразил надежду на то, что афганские лидеры выработают всеобъемлющее политическое решение, которое приведет к укреплению торгово-экономических связей и укреплению связей между народами региона.

В свою очередь, Президент Мирзиеев высказался о важности пакистано-узбекских отношений. Он указал на стремление своей страны к развитию связей с Пакистаном во всех областях, особенно в области транспорта и связи. Он также согласился с тем, что региональные связи, торговля и экономика будут и далее укрепляться с установлением мира в Афганистане. Он также с нетерпением ожидает встречи с премьер-министром Имраном Ханом на полях предстоящего саммита ШОС в Душанбе в следующем месяце для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Куреши также встретился сегодня в Ташкенте с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Стороны обменялись мнениями о путях и средствах активизации двусторонних отношений во всех областях. Министры иностранных дел двух стран подчеркнули, что контакты на высоком уровне способствовали выводу двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в области региональной безопасности, особенно складывающаяся ситуация в Афганистане. Подчеркнув поддержку Пакистаном инклюзивной политической системы, министр иностранных дел отметил, что мир в Афганистане принесет стабильность в регион, будет способствовать развитию торговли и облегчит связи между людьми. Поэтому важно, чтобы соседи Афганистана тесно координировали свою деятельность в связи с обстановкой в этой стране.

В свою очередь, Камилов отметил восходящую траекторию в двусторонних отношениях. Он назвал визит министра иностранных дел Куреши важным и своевременным с точки зрения тесного скоординированного подхода к Афганистану.

Министры иностранных дел двух стран договорились продолжить консультации для достижения общих целей мирного, процветающего и взаимосвязанного региона. /// nCa, 25 августа 2021 г. [На основе пресс-релизов МИД Пакистана, источник фото – официальные веб-сайты Президента Таджикистана, Президента Узбекистана, МИД Узбекистана]