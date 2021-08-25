Вода как стратегический ресурс

Обеспечение водными ресурсами и сохранение устоявшихся экосистем становится одним из важнейших задач, стоящих перед странами Центральной Азии. И новая инициатива Президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева, озвученная на встрече глав государств этого региона в Туркменистане, претендует стать своеобразной «дорожной картой» для решения данной проблемы.

Еще с советских времен основным стратегическим ресурсом в странах Средней Азии являлась вода. Стремительно возрастающая численность населения и высокая зависимость аграрного сектора экономики от наличия влаги сделала водную проблему, быть может, самой актуальной во взаимоотношениях между странами этого региона – Кыргызстаном, Туркмении, Таджикистаном, Узбекистаном и частично Казахстаном. По данным ученых, за последние 75 лет количество воды на одного человека снизилось здесь в 4,6 раза.

Острота водной проблемы не раз становилась «яблоком раздора» уже в постсоветскую эпоху. Дело доходило до вооруженных столкновенийв приграничных регионах, как это было между Узбекистаном и Кыргызстаном или Таджикистаном и Узбекистаном…Каждый из независимых республик пытался контролировать водные ресурсы, стараясь занять более выгодную позицию к своему географическому соседу.

В тоже время, в каждой из этих республик было понимание того, что проблему использования воды можно и нужно решать только сообща, с учетом интересов каждого из сторон. Но вот конкретного механизма реализации никто до этого не предлагал.

И вот, наконец, на недавнем саммите глав среднеазиатских государств в Туркменистане из уст Президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева прозвучали эти долгожданные инициативы. Казахстанский лидер считает, что для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику. И это взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств.

«Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим и ни в коем случае не разъединяющим началом. Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды», заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента РК, важнейшим аспектом новой водной политики стран региона являются меры по цифровизации систем распределения, учета и мониторинга водных ресурсов. Казахстан в течение ближайших пяти лет планирует оцифровать 119 каналов протяженностью около 3 тыс. км. Реализация этих проектов, по словам Главы РК, позволит сэкономить до двух миллиардов кубометров воды.

Казахстанский лидер также призвал возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья от 1998 года. В этих целях он предложил создать специальную рабочую группу на уровне вице-министров, которая с учетом потребностей всех отраслей экономики могла бы выработать взаимоприемлемые решения.Он также отметил целесообразность возвращения к вопросу создания Межгосударственного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, который бы позволил гармонизировать интересы всех стран региона в сферах гидроэнергетики, ирригации и экологии.

На этом, казалось бы, сугубо региональном саммите, Президент Казахстана проявил себя и как лидер, обладающий общемировым мышлением, напомнив своим коллегам о высказанном на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложении – создать Международное агентство по биологической безопасности, и предложил лидерам стран Центральной Азии совместно продвигать эту важную инициативу.

Уверен, если лидеры других среднеазиатских государств найдут в себе силы умерить свои амбиции в вопросе исключительности на право владением водными ресурсами региона и прислушаются к инициативам своего казахстанского коллеги, то в самом ближайшем будущем мы с вами можем стать свидетелями того, что «яблоко раздора» превратиться в фундамент стабильности и прагматичного хозяйствования.

Лидеры других государств Центральной Азии наверняка найдут в себе силы умерить свои амбиции в вопросе исключительности права на владение водными ресурсами в регионе и прислушаются к инициативам своего казахстанского коллеги. В таком случае в самом ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, что “яблоко раздора” станет основой стабильности и прагматичного управления. /// nCa, 25 августа 2021 г.