Президент Туркменистана принял участие в запуске строительства трех новых скважин на месторождении Галкыныш

Сегодня, 23 августа, при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась торжественная церемония, посвящённая началу строительства новых газовых скважин на крупнейшем в мире газовом месторождении «Галкыныш» в Иолотанском этрапе Марыйского велаята.

В июле 2021 года Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому Государственный концерн «Türkmengaz» заключил контракт с компанией «СNPС Сhuanqing Drilling Engineering Сompany Limited» (КНР) на строительство и ввод в эксплуатацию трёх газовых скважин, отличающихся особой сложностью.

Как ожидается, дебит каждой из них, в среднем, будет равняться трем миллионам кубометров газа в сутки. Проект рассчитан на 30 месяцев, в соответствии с подписанным в 2007 году соглашением, оплата услуг компании будет осуществляться за счёт поставок в КНР природного газа в течение трёх лет.

Поздравляя участников церемонии с важным событием для газовой отрасли страны, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил успешное развитие стратегического сотрудничества Туркменистана с Китайской Народной Республикой.

В ходе торжеств перед участниками мероприятия выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн, а также генеральный директор национального отделения Китайской национальной нефтегазовой корпорации Чэнь Хуайлу.

Участники церемонии с большим интересом посмотрели видеофильм, знакомящий с высокими достижениями нефтегазовой отрасли нашей страны.

Затем Президента Туркменистана по телемосту дал старт началу бурения газовых скважин на месторождении «Галкыныш».

Обладая огромным энергетическим потенциалом, Туркменистан последовательно формирует многовекторную инфраструктуру экспорта экологически чистого топлива на мировые рынки. Успешно решаются задачи по укреплению сырьевой базы отрасли, промышленному освоению новых месторождений, в том числе, в туркменском секторе и прибрежной зоне Каспийского моря, в бассейне Амударьи, в Центральных Каракумах и других регионах страны.

Одним из самых масштабных проектов в данной сфере стал ввод в промышленную эксплуатацию крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш», запасы которого, в совокупности с месторождениями Яшлар и Гаракёл, оцениваются почти в 27 триллионов кубометров.

После открытия этой гигантской кладовой углеводородов Туркменистан уверенно занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа.

Интенсивные поисково-разведочные работы здесь были начаты Государственной корпорацией «Türkmengeologiýa» в двухтысячных годах. При этом каждая из скважин, давшая промышленные притоки углеводородного сырья, содержала в себе несколько продуктивных горизонтов, расположенных на разных глубинах.

В декабре 2009 года ГК «Türkmengaz» заключил контракты с компаниями «CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Limited» (КНР), «Gulf Oil & Gas Fze» и «Petrofac International (UAE) LLC» (ОАЭ) и консорциумом компаний «LG International Cоrp.» и «Hyundai Engineering Co. Ltd» (Южная Корея), предусматривающих проектирование и строительство на месторождении «Галкыныш» эксплуатационных скважин и наземных сооружений.

Для ускорения темпов этих работ были привлечены кредиты – 8,1 миллиарда долларов США, предоставленные Государственным банком развития Китая (ГБРК), в соответствии с Рамочным Соглашением, подписанным между Правительством Туркменистана и Правительством КНР. Отдельные кредитные соглашения, сроком на 7 и 10 лет, были заключены между Государственным концерном «Türkmengaz», ГБРК и компанией «PetroChina». В настоящее время эти заёмные денежные средства полностью возвращены.

В рамках первого этапа промышленного обустройства «Галкыныш», осуществляемого ГК «Türkmengaz» совместно с зарубежными партнёрами, здесь были построены 22 скважины, возведены два газоперерабатывающих комплекса общей мощностью 30 миллиардов кубометров товарного газа в год.

На данный момент в эксплуатационном фонде месторождения, площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных километров, – 45 скважин, дебит каждой из них, в среднем, равен двум миллионам кубометров газа в сутки.

Месторождение «Галкыныш» служит одним из сырьевых источников газопровода Туркменистан–Китай. Введённый в эксплуатацию в декабре 2009 года при участии лидеров Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и КНР трубопровод рассчитан на поставку 40 миллиардов кубометров туркменского газа в год, а пропускная способность его трёх ниток (A, B и C) составляет 55 миллиардов кубометров.

Будучи мировой энергетической державой, Туркменистан демонстрирует конструктивный подход к решению вопросов эффективной реализации своего колоссального энергетического потенциала. Наладив продуктивные контакты с десятками государств мира, крупными иностранными компаниями, обладающими солидным опытом и передовыми технологиями в разных сферах, наша страна зарекомендовала себя ответственным и надёжным партнёром. Масштабность задач, решаемых сегодня в нефтегазовом комплексе, открывает самые широкие возможности для широкого международного сотрудничества в данной сфере на условиях реальной экономической выгоды. [Данная часть доклада является кросс-постом газеты Nebit-Gaz]

* * *

Несколько цитат из выступления президента Туркменистана и его последующих послесловий к выступлениям посла Китая и генерального директора CNPC Туркменистан:

Общие запасы природного газа Туркменистана оцениваются примерно в 50 триллионов кубометров.

За одиннадцать лет эксплуатации газопровода Туркменистан-Китай в Китай было поставлено более 300 миллиардов кубометров газа.

Газопровод Туркменистан-Китай был построен всего за один год и 8 месяцев. Его протяженность составляет 7000 км, еще 2000 км проходят по территории Китая.

В настоящее время по этому трубопроводу в Китай ежегодно поставляется 40 млрд куб. м газа (млрд куб. м). Объем будет увеличен до 65 млрд куб. м, а затем до 100 млрд куб. м.

Выдержки из выступления посла Китая Цянь Найчэна:

Сегодняшнее начало строительства трёх скважин на месторождении «Galkynyş» олицетворяет новый шаг в укреплении межгосударственного сотрудничества в энергетической сфере. Китайская сторона и далее готова развивать с туркменской стороной продуктивное взаимодействие, охватывающее такие направления, как инвестиции, торговля и другие сферы, а также комплексное партнёрство по линии ТЭК, что отвечает обоюдным интересам.

В нынешнем году Туркменистан отмечает 30-летие государственной независимости. Несмотря на сложную международную обстановку, в результате дальновидной политики и мудрого руководства своего национального лидера страна динамично развивается, растёт её международный авторитет, повышается уровень жизни туркменистанцев. Будучи дружественным, братским государством и партнёром, Китай искренне радуется этим успехам, подчеркнул дипломат.

* * *

В тот же день президент провел церемонию закладки фундамента здания, предназначенного для массовых торжеств, вместимостью 3000 человек. Оно будет расположено в непосредственной близости от гигантской юрты Türkmeniň ak öýi в Мары. Проектом занимается местная строительная компания Ak täjirçilik merkezi.

Президент посетил лечебно-диагностический центр в Мары и подарил администрации больницы 10 полностью оборудованных машин скорой помощи. Финансирование покупки этих машин скорой помощи поступило от Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке.

Во время пребывания президента в Мары состоялось открытие семиэтажного жилого комплекса, рассчитанного на 188 семей. Он был построен частной компанией Ojar Aziýa.

В Байрамалинском этрапе Марыйского велаята была открыта ковровая фабрика. Он принадлежит государственному объединению “Туркменхалы”.

Президент вернулся в Ашхабад в тот же день. /// nCa, 24 августа 2021 г [Источник фотографий – TDH]