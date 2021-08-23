МИД России: Талибы активно наводят порядок в Афганистане и демонстрируют настрой на диалог с другими политическими лидерами

Эльвира Кадырова

Россия готова оказать содействие Афганистану в запуске межнационального диалога с целью формирования нового инклюзивного правительства и критикует бывшего президента Гани за то, что тот упустил такой шанс во время пребывания у власти в Кабуле.

Кроме того, предлагается задействовать в этом процессе Московский формат по Афганистану, в который также входят пять стран Центральной Азии.

Об этом сказано в довольно подробном заявлении МИД, посвященном быстроменяющейся ситуации в Афганистане. Оно было озвучено в ходе регулярного пресс-брифинга в четверг, 19 августа

Ниже приводится полный текст заявления, для удобного восприятия разделенный на тематические подзаголовки:

Талибы наводят порядок в стране – Гани несет ответственность за произошедшее

«В дополнение к уже сделанным заявлениям официальных российских представителей, отвечая на поступающие вопросы в связи с изменением политической ситуации в Афганистане, хотели бы добавить следующее.

Приход талибов к власти в Кабуле 15 августа с.г. – это свершившийся факт, реальность, которую всему мировому сообществу безусловно следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном. Не под контролем ДТ остается лишь центральная провинция Панджшер, где афганские таджики под руководством бывшего вице-президента А.Салеха и сына Ахмад Шаха Масуда сформировали вооруженные отряды сопротивления.

Покинувший страну президент А.Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать плавному формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен.

Отмечаем, что талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политлидерами, в частности, бывшим президентом ИРА Х.Карзаем, о будущем государственном устройстве, готовы учитывать интересы граждан, в том числе права женщин».

Россия по-прежнему выступает за общенациональный диалог

“Хотела бы обратить ваше внимание на сегодняшний комментарий Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, который он сделал в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг к другу афганских сил и этноконфессиональных групп страны. Точно также и сейчас, когда талибы взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное репрезентативное правительство. И уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны”.

Московский формат

«Если говорить о том, как это может произойти, то, как и в последние годы, активнейшим образом в рамках расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) и Московского формата, которые по общемировому признанию является наиболее эффективным механизмом для продвижения внешней поддержки афганского урегулирования. Россия выступала за скорейшее начало этих переговоров. Правительство и президент Афганистана, имевшие договорённости на этот счет неактивно стремились их выполнять и, в том числе на брифингах, мы это уже комментировали. Соответственно произошло то, что произошло. Это реальность, с которой нужно иметь дело, использовать дипломатию, знания истории и весь инструментарий, который предполагает дипломатические навыки. Подтверждаем вновь нашу последовательную линию на создание внешних условий оказания всяческой поддержки общенациональному диалогу в Афганистане. Хотела бы напомнить о нашей приверженности соответствующим решениям Совета Безопасности ООН. Полагаем, (об этом сегодня говорил Министр иностранных дел С.В.Лавров) что Московский формат имеет наибольшую перспективу.

Ситуация уже приобрела общерегиональное измерение. На нее реагируют соседние расположенные дальше от Афганистана страны. В Московском формате участвуют все пять центральноазиатских государств, а также Китай, Пакистан, Иран, Индия, Россия, США и сами конфликтующие стороны. Пока никаких официальных предложений не делали, но, как отметил С.В.Лавров, эффективность этой «группы сопровождения» афганских переговоров признавалась всегда и всеми. Россия готова возобновить работу Московского формата, если это будет сочтено целесообразным. Фиксируем все заявления, которые сейчас идут от талибов с желанием вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане. Они уже анонсировали ряд встреч с представителями политических сил».

Этнические афганцы с российским гражданством желают выехать в Россию

«Посольство России в Кабуле, в том числе его консульский отдел продолжают работать в штатном режиме. Налаживаются рабочие связи с представителями новых властей, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности российских граждан, а также бесперебойности функционирования нашего загранучреждения. В консульской работе определенные трудности, связанные с развалом прежней госсистемы, присутствуют. Например, по понятным причинам приостановлена легализация документов (это связано с развалом госструктуры, госслужбы, которые ранее действовали на территории Афганистана).

На консульском учете состоит порядка 100 росграждан, в основном, этнических афганцев, которые в разное время учились в России или Советском Союзе, обзаводились у нас семьями, получали гражданство, потом возвращались на свою историческую родину. Консульская служба Посольства сфокусирована на работу с ними и другими обращениями от росграждан. Отмечаем, что большинство таких обращений – это просьбы оказать содействие в вывозе на территорию Российской Федерации. Все они будут внимательным образом рассмотрены.

Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала Посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет. В настоящее время идет проработка в обычном режиме вопросов по организации нескольких чартерных рейсов. Мы это делали и ранее в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию «Ариана». Поскольку сейчас такой возможности нет, планируем организовать спецрейсы, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан. Представители талибов заверили нас в отсутствии каких-либо препятствий к этому, дали соответствующие гарантии безопасности.

У нас нет сведений и какой-либо информации о том, что в результате известных событий в аэропорту г.Кабула в предшествующие дни пострадал кто-либо из граждан нашей страны».

О перспективах торгово-экономического партнерства России и Афганистана

«Делать прогнозы о перспективах торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном при новом режиме считаем пока преждевременным.

Однако у нас нет оснований полагать, что они не получат импульса к дальнейшему развитию после налаживания системы функционирования государственных структур и восстановления спокойствия в афганском обществе.

Сейчас на повестке другие вопросы, которые мы будем, безусловно, комментировать по мере поступления информации».

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Политико-дипломатические усилия России по доведению ситуации в Афганистане до логического завершения, а именно – формирование инклюзивного правительства в Кабуле, имеют позитивную перспективу. Эти утверждения подкрепляются действиями самих талибов, которые и ранее демонстрировали настроенность на взаимодействие с Россией.

Российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на Посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, сообщило, что талибы обратились к Москве с просьбой содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

По словам высокопоставленного дипломата, Посольство посетил высокопоставленный представитель политического офиса талибов, который «просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, передать панджшерцам политический сигнал».

«Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: «до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. <…> Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех», — заявил Посол. /// nCa, 23 августа 2021 г.