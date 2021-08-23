Первая Олимпийская медалистка Туркменистана щедро награждена

21 августа в Ашхабаде состоялась церемония награждения первой в истории олимпийской медалистки Туркменистана Полины Гурьевой.

На церемонии, проведенной вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, она получила:

Денежный приз в размере 50000 долларов США

Комфортабельную трёхкомнатную квартиру

Внедорожник Lexus LX570 Sport Plus

Ей также присвоено звание заслуженного мастера спорта.

В весовой категории до 59 кг, в сумме за рывок и толчок, Полина Гурьева показала результат 217 кг (96+121) и завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ее нынешним и предыдущим тренерам также были подарены автомобили в знак признания их заслуг.

В интервью Turkmen portal она сказала: “ Меня переполняет гордость за нашу страну и чувство благодарности уважаемому Президенту Гурбангулы Бердымухамедову и всему народу Туркменистана! Я поздравляю всех с первой олимпийской медалью, которую я посвящаю туркменскому народу и уважаемому Президенту в честь 30-летия независимости Туркменистана”.

“ Когда на Олимпийских играх поднялся наш государственный флаг, я была очень горда за нашу общую победу. Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, хочу выразить Вам слова благодарности за то, что создаёте для нас спортсменов такие великолепные условия для занятий, для развития туркменского спорта. От себя лично и моей семьи выражаю огромную благодарность за Ваше доверие и Ваш щедрый подарок!”, – сказала она.

Она сказала, что немедленно приступит к регулярным тренировкам по подготовке к следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году./// nCa, 23 августа 2021 г. [фото TDH]