Генеральный консул Туркменистана в Мазари-Шарифе встретился с руководителем представительства Талибан в Балхе

Сегодня, 18 августа Генеральный консул Туркменистана в городе Мазари-Шариф встретился с руководителем представительства движения «Талибан» по провинции Балх.

В ходе встречи, прошедшей в позитивном и конструктивном ключе, был обсужден ряд конкретных вопросов, связанных с осуществлением туркменским консульским учреждением своих функций в северных провинциях Афганистана.

При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства. ///Пресс-служба МИД Туркменистана, 18 августа 2021 г.