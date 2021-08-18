Брифинг МИД КНР для дипломатического корпуса по вопросам исследования происхождения COVID-19

13 августа 2021 года под председательством замминистра иностранных дел Ма Чжаосюя в гибридном формате прошел брифинг по вопросам исследования происхождения COVID-19, на котором присутствовали более 160 аккредитованных в Китае послов, дипломатов и представителей международных организаций. В брифинге приняли участие руководитель китайской делегации в Совместной рабочей группе ВОЗ по исследованию возникновения COVID-19 Лян Ваньнянь, глава Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин, член Китайской академии инженерных наук Сюй Цзяньго, замдиректора департамента по ключевым специальным проектам Министерства науки и технологий Чжан Хунган, замдиректора департамента науки и образования Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гу Цзиньхуэй.

Как отметил Ма Чжаосюй, с момента вспышки пандемии Китай придерживается концепции сообщества здравоохранения человечества, своевременно обменивается с мировым сообществом опытом по противодействию и контролю коронавирусной инфекции, оказывает посильную помощь в виде противоэпидемических средств. Китай одним из первых развернул самую масштабную в мире кампанию по сотрудничеству в сфере вакцин, внес особый вклад в дело общественного здравоохранения и безопасности на планете. Китай всегда с научным подходом активно принимает участие в глобальном сотрудничестве по выявлению первоисточника коронавируса, дважды приглашала экспертов ВОЗ в Китай для исследования происхождения вируса. В марте текущего года официально опубликован совместный доклад Китая и ВОЗ об итогах исследования происхождения COVID-19, в котором озвучены самые авторитетные, профессиональные и научно-обоснованные выводы, обозначены конкретные предложения о будущей работе. Кроме того, китайские эксперты по собственной инициативе представили ВОЗ китайский вариант плана второго этапа работы по изучению происхождения коронавируса.

Как отметил Ма Чжаосюй, позиция Китая по вопросу глобального исследования происхождения COVID-19 является четкой и последовательной. Во-первых, с учетом научного характера этой работы, выявлением животного происхождения вируса и способов его передачи к человеку должны заниматься исключительно ученые, никакая страна не вправе пренебрегать жизнью ради собственных политических интересов, политизировать вопрос науки для дискредитации других. Во-вторых, в совместном докладе рабочей группы специалистов Китая и ВОЗ зафиксированы выводы и рекомендации, одобренные как в международном сообществе, так и среди академических кругов, которые следует уважать и претворять в жизнь всем сторонам, включая ВОЗ. Дальнейшее исследование должно быть основано именно на этих результатах, нельзя начинать все заново. В-третьих, Китай всегда поддерживает научно-обоснованное исследование происхождения COVID-19 и будет продолжать в нем активное участие. Мы выступаем против политизации вопроса исследования, против исследования вопреки резолюции ВАЗ, против исследования в отклонении совместного доклада Китай-ВОЗ. В-четвертых, секретариат ВОЗ должен в соответствии с резолюцией ВАЗ полностью проконсультироваться с государствами-членами по разработке планов работы глобального исследования и ее последующих механизмов при полном уважении их мнения. Тем более, когда речь идет об исследовании в конкретной стране, необходимо заранее согласоваться с ней и на этой основе эффективно вести сотрудничество.

Как подчеркнул Ма Чжаосюй, вирус не знает границ и не выбирает национальностей. Китай, как и другие подвергшиеся ударам COVID-19 страны, заинтересован в скорейшем выявлении первоисточника вируса с целью пресечения его распространения как можно скорее. Пока все еще бушует пандемия во всем мире, первоочередной задачей остается справедливое распределение вакцин и консолидированная борьба с вирусом. Сотрудничество по исследованию происхождения COVID-19 должно вестись в научном русле без какой-либо политизации. Китайская сторона готова активно проводить с партнерами глобальное научное исследование и вносить собственный вклад в достижение окончательной победы над вирусом.

Подробно проинформировав о работе совместной рабочей группы экспертов Китая и ВОЗ по исследованию происхождения коронавируса, Лян Ваньнянь напомнил о выводах по итогам проделанной совместной работы, указал научную обоснованность и авторитетность выдвинутых рекомендаций. Юань Чжимин сообщил о ходе исследования коронавируса в Уханьском институте вирусологии и фактами опровергнул риторику о якобы имевшей место «утечке коронавируса» из данного института. Академик Сюй Цзяньго с медицинской и научной точки зрения подчеркнул научность и сложность работы по исследованию происхождения коронавируса, а также необходимость выявления путей распространения коронавируса через холодильную цепь. Чжан Хунган ознакомил с ходом исследования происхождения коронавируса как внутри Китая, так и во всем мире, в том числе об обнаружении случаев заражения еще до вспышки коронавирусной инфекции в Китае. Гу Цзиньхуэй сделал обзор активного сотрудничества Китая с ВОЗ и представил план Китая относительно следующего этапа исследования происхождения коронавируса.

В ходе брифинга посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что Россия выступает против политизации происхождения COVID-19 и поддерживает координацию действий для продвижения прозрачных многосторонних усилий, направленных на отслеживание происхождения коронавируса. Он также подчеркнул важность проведения исследования в рамках ВОЗ на принципах, согласованных странами-участницами этой организации и на основе имеющихся научных доказательств. Посол Сомали в Китае г-н Авале заявил, что в докладе по итогам совместного исследования Китая и ВОЗ сделаны научно обоснованные выводы и исследовательская работа должна проходить в соответствии с резолюцией ВАЗ. По его словам, борьба с пандемией была и остается первостепенной и приоритетной задачей международного сообщества. Китай уже поставил больше 800 млн. доз вакцин от COVID-19 в более чем 100 стран и выделил 100 млн. долл. США для программы COVAX. Общее количество вакцин, поставленных Китаем странам мира к концу текущего года, достигнет 2 млрд. доз, что свидетельствует о значимом вкладе Китая в международную борьбу с пандемией./// МИД КНР, 13 августа