Афганистан: Почему Талибы захватили страну так быстро и без крови – как будут развиваться события дальше

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Никто не верят в то, с какой скоростью талибы взяли под свой контроль Кабул. Как это произошло? Как случилось такое?

— Краткий ответ: они нашли путь наименьшего сопротивления.

А вот несколько более длинный, хотя и все еще неполный ответ.

Условия были готовы

Призрачная армия, призрачная полиция

По официальным данным, численность афганских вооруженных сил превышает 300 000 человек. Все зависит от количества военнослужащих и офицеров, которые получают зарплату. Фактические цифры удручающе маленькие.

По некоторым данным, истинная численность полиции на 70% меньше, чем численность по штату. Разница прикарманивалась военачальниками, которые занимались наймом на работу.

То же самое относится и к вооруженным силам.

Слабый моральный дух, отсутствие чувства цели

Моральный дух вооруженных сил и полиции был мрачно низким, потому что большинству из них не платили заработную плату вовремя, а качество условий их службы были намного хуже обещанного стандарта.

Не было чувства цели. Они ощущали себя инструментами в руках полевых командиров, а правительство в Кабуле не имело никакого значения для их непосредственных начальников, то есть местных полевых командиров.

Безудержная коррупция

Народ Афганистана был сильно разочарован в своем правительстве. Судебная система фактически бездействовала, добиться правосудия подчас становилось невозможным.

Произошел серьезный разрыв.

Косметический прогресс

Мир вливал в Афганистан миллиарды долларов. При этом на эти суммы нечего продемонстрировать.

Проекты, осуществляемые НПО и организациями, носили косметический характер. Только зрительный и визуальный эффект.

В некоторых случаях реализация проектов заключалась лишь в его запуске и запоминающейся фотосессии.

Население чувствовало себя беспомощным

Народ был разочарован, потому что им не к кому было обратиться за возмещением своих обид.

Нередким явлением стало то, что вооруженные солдаты афганской армии устанавливали свои посты в случайных местах на автотрассах и вымогали деньги у проезжающих автомобилей.

Также не было ничего необычного в том, что армия и полиция брали что-то из магазина и не платили за это.

Поступали сообщения об изнасилованиях и похищениях со стороны солдат и полицейских.

Как талибы воспользовались этим

Сейчас мы наблюдаем высокоразвитую версию Талибана. Они знают, как убедительно донести свою риторику до средств массовой информации. Они используют социальные сети так же эффективно, как и все остальные. Они ищут и находят путь наименьшего сопротивления.

Начав медленно восстанавливать контроль над некоторыми территориями после первоначального падения, первым делом талибы обеспечили в подконтрольных районах следующее: 1. Грубое, но быстрое и честное правосудие в открытых судебных процессах; 2. Отсутствие вымогательства, беззакония; 3. Свобода экономической деятельности.

Слух быстро распространился, и прилегающие территории начали с добротой вспоминать правление талибов, за исключением тех, кто сразу же извлек выгоду из действующего режима.

Талибы методично готовились к захвату страны, полностью осознавая тот факт, что их победа почти полностью будет зависеть от доброй воли в сердцах и умах населения.

В течение нескольких месяцев до 15 августа 2021 года, в день падения Кабула, талибы вели переговоры о сдаче афганских войск в обмен на всеобщую амнистию.

Они разработали документированную систему предоставления амнистии.

Любому солдату или полицейскому, добивающемуся амнистии, выдавалось удостоверение с фотографией. Все эти сертификаты зарегистрированы в центральной системе документооборота. Власти Талибана могут проверить подлинность сертификата по своей базе данных. Любой имеющий свидетельство об амнистии может свободно передвигаться по всей территории, находящейся под контролем талибов, без каких-либо опасений.

На такую амнистию также могут рассчитывать люди, которые работали с оккупационными силами, или любое другое лицо, которое опасается вреда от талибов, если на то имеются основания.

Процесс выдачи свидетельств об амнистии проходил в течение нескольких месяцев в ходе переговоров со старейшинами в каждой общине. Сертификаты подписаны двумя старейшинами общины и местным командиром талибов.

Талибы вступали на территорию района только после достижения договоренности об амнистии с армией, полицией и сотрудниками службы безопасности.

Одновременно талибы неоднократно выступали с заявлениями, нацеленным на то, чтобы развеять опасения населения: мести не будет, рынки и офисы останутся открытыми, люди смогут продолжать жить своей жизнью без каких-либо опасений, женщины могут свободно передвигаться, но обязаны носить хиджаб, не будет никакой виктимизации по признаку этнической принадлежности, талибы будут быстро реагировать на любые жалобы от кого бы то ни было и т.д.

* * *

На самом деле, Талибы намеревались ожидать о ворот Кабула, не входя в столицу. Они были вынуждены изменить свое решение, поскольку полиция и службы безопасности покинули свои посты в городе, что создавало риск нарушения правопорядка и мародерства.

В то же время, жители Кабула вышли на улицы и стали скандировать приветственные лозунги в адрес Талибана. Есть видеоролики демонстрирующие, как маленькие мальчики бросаются обнимать талибов, вошедших в Кабул.

Падение Кабула, безусловно, является моментом исторического значения.

В Интернете появились сотни фотографий, документирующих ход этого события. Два снимка, возможно, будут включены будущими историками в их книги.

На одном снимке изображена группа талибов в президентском дворце в Кабуле.

Один из талибов сидит в кресле Ашрафа Гани в окружении своих коллег.

Человек в президентском кресле читает 110-ю суру Корана «Ан-Наср» (Божественная поддержка).

Вот ее перевод:

Когда Аллах поможет тебе и верующим одержать победу и увидишь, что люди будут толпами принимать веру Аллаха (ислам), возблагодари Господа своего и воздай Ему хвалу, и попроси у Него прощения для себя и для твоей общины. Поистине, Он — прощающий и принимает покаяние от Своих рабов!

На другом снимке вертолет “Чинук” эвакуирует людей из здания американского посольства в аэропорт.

Эта фотография зловеще похожа на фотографию последнего вертолета, покидающего крышу американского посольства во Вьетнаме.

* * *

Вполне очевидно, что бывший президент Ашраф Гани бежал из Кабула. Но, где же он.

Звучат противоречивые сообщения.

Возможно, он улетел в Таджикистан, но по некоторым данным, его целью был Узбекистан.

Находится ли он в Таджикистане или Узбекистане или направился в какую-то другую страну? Мы не уверены.

В чем мы уверены, так это в том, что, когда он добрался до аэропорта, собираясь отправиться в какую-либо страну, его сопровождали три внедорожника, набитых чемоданами с долларами США. Однако, только одному внедорожнику было разрешено въехать в зону аэропорта; и то, это был автомобиль с самим Гани.

* * *

Вполне вероятно, что талибы назначат Муллу Абдула Гани Барадара президентом Афганистана. С высокой долей вероятности, в правительство войдут и представители не-талибов.

Цель состояла в том, чтобы перейти к полностью инклюзивному правительству, не позволяя никаким внешним силам вмешаться в этот процесс.

В офисе в Дохе во время недавнего раунда переговоров талибы заверили делегации из различных стран, что они обеспечат безопасность их дипломатических представительств и граждан. Они пообещали обеспечить неприкосновенность жизни и собственность для всех.

Понятно, что некоторые страны, в том числе соседние страны, Китай и Россия, а также некоторые другие государства, не закроют свои дипломатические миссии в Афганистане.

Фактически, в кулуарах встреч в Дохе талибы обсудили пути укрепления сотрудничества с соседями. Например, они попросили Туркменистан увеличить поставки СПГ и продуктов питания.

С другой стороны, США, европейские и некоторые другие страны на данный момент закрыли свои миссии и эвакуировали свой персонал.

* * *

Талибы выступят перед средствами массовой информации сегодня (16 августа 2021 года) и изложат свой курс действий.

Совет Безопасности собирается на заседание, посвященное нынешней ситуации в Афганистане.

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Россия заявила, что не будет спешить признавать талибов легитимным правительством Афганистана.

Вместе с тем, российская сторона не видит никаких шансов на какие-либо противоречия с талибами, до тех пор пока они выполняют свои обещания.

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[Эта часть доклада была подготовлена Эльвирой Кадыровой в то время, когда талибы еще не вошли в Кабул]

Международные встречи по Афганистану в Дохе – декларации и реальность

На прошлой неделе в Дохе прошла серия международных встреч по афганской проблематике.

По приглашению правительства Катара 10 августа в Дохе встретились специальные посланники и представители Китая, Узбекистана, Соединенных Штатов, Пакистана, Соединенного Королевства, Государства Катар, Организации Объединенных Наций и Европейского Союза. 12 августа к международной встрече присоединились делегации Германии, Индии, Норвегии, Государства Катар, Таджикистана, Турции и Туркменистана.

Кроме того, в среду, 11 августа в Дохе состоялось совещание расширенной тройки по Афганистану в составе России, США, Китая и Пакистана.

Главная цель обсуждений состояла в том, чтобы оценить состояние внутриафганских переговоров, обменяться мнениями с переговорными группами от правительства и Движения Талибан о текущих проблемах и возможностях.

По итогам международной встречи принято итоговое заявление. Пожалуй, самым примечательным пунктом заявления стал следующий — «Участники подтвердили, что они не признают никакого правительства в Афганистане, которое может быть навязано с применением военной силы».

Кстати, буквально об этом же «обязательстве региональных игроков» накануне встречи настойчиво говорил Госдепартамент США. В недавнем интервью «Голосу Америке» специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад подтвердил официальную позицию Вашингтону, заключающуюся в том, что Афганистан под властью Талибана не будет признан международным сообществом и станет государством-изгоем.

Также в заявлении, как и подобает подобного рода декларативным документам, подчеркивается необходимость ускорения мирного процесса и настоятельный призыв к обеим сторонам афганского конфликта предпринять шаги по достижению политического урегулирования и всеобъемлющего прекращения огня в кратчайшие сроки.

В документе обозначены руководящие принципы политического урегулирования, которые разделают, как талибы, так и Кабульское правительство. В их числе: инклюзивное управление; уважение прав человека, включая права женщин и меньшинств; механизм формирования представительного правительства; обязательство не позволять каким-либо лицам или группам использовать территорию Афганистана для угрозы безопасности других стран; и уважение норм международного права, включая международное гуманитарное право.

С текстом заявления можно ознакомиться здесь: https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/1443/01/04/participants-in-international-meeting-on-afghanistan-agree-on-need-to-accelerate-peace-process-and-call-for-immediate-end-to-violence

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Еще одним, заслуживающим внимания, моментом международного консилиума в Дохе стал антикризисный план правительства Ашрафа Гани, переданный талибам Председателем Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

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Между тем, какими бы ни были дипломатические усилия в попытке ускорить переход межафганских переговоров в «субстантивную фазу», реальное развитие ситуации на афганской земле всегда будет происходить отнюдь не по тексту декларативных заявлений, сколь бы влиятельными не были игроки и страны, эти заявления принявшие.

Встречи в Дохе, на которых прозвучали заранее подготовленные выступления спецпредов, завершились призывами и намерениями. Прозвучит грубо, но события последних суток обесценивают подобные заявления до обычной бумаги с напечатанным текстом.

А тем временем, Талибы продолжают победоносно возвращают себе власть. В западном экспертном и политическом сообществе сейчас принято этот процесс дополнять такими эпитетами, как «насилие», «военный захват Афганистана, «кровопролитная гражданская война». Однако, как не опиши происходящее, суть не меняется.

Здесь хотелось бы вспомнить прецедент, пусть и из истории европейского государства. Всем из школьного курса истории известен «железный кулак» первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который во второй половине 19-го века, объединив разрозненные немецкие государственные образования в национальное государство, создал мощную индустриальную и политическую европейскую империю. И не совсем мирными способами перекраивал судьбу Германии Бисмарк, как он однажды выразился: «Не речами и решениями большинства решаются важные вопросы современности […] а железом и кровью».

Аналогично «железом и кровью» пишется очередная глава в новейшей истории Афганистане. Весьма иллюстративными выглядят в этом контексте последние достижения талибов. На сторону Талибана в конце прошлой недели перешли несколько влиятельных политических и военных деятелей – это ветеран афганских войн военокомандующий Мохаммад Исмаил Хан, заместитель министра внутренних дел Абдул Рахман-ур-Рехман, губернатор Герата Абдул Сабур Кейн, директор национальной службы безопасности Хасаб Сидикки.

Закоренелый враг талибов со времен гражданской войны 1996-2001 годов между Талибаном и «Северным Альянсом» Исмаил-хан, этнический таджик, по прозвищу Лев Герата является одной из самых влиятельных персон в высшем совете партии «Исламское общество Афганистана» – партии, отличающейся умеренными взглядами. В 90-е годы под руководством Исмаила хана, пользовавшегося популярностью среди полевых командиров юга и юго-запада Афганистана, была создана комиссия, которая разработала в те годы «Мирный план 14 провинций».

По различным сообщениям, вице-президент Афганистана Амрула Салех бежал в Таджикистан, хотя таджикские власти данную информацию опровергают.

Другой афганский военный лидер – маршал Абдул Рашид Достум, вернувшийся вначале августа в Афганистан из Турции и пообещавший превратить север в кладбище талибов, вынужден был вновь бежать из страны. После захвата талибами Мазари-Шарифа, Достум и лидер афганских таджиков Атто Мохаммади Нур укрылись в узбекском приграничном городе Термез.

Как сообщил МИД Узбекистана, 14 августа 84 военнослужащих афганских правительственных войск пересекли афгано-узбекскую границу. Узбекская сторона оказала некоторым из них медицинскую помощь, перебежчикам также предоставлено питание и организовано их временное размещение.

Кроме того, на афганской части моста «Термез-Хайротон» наблюдалось скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Однако, по состоянию на 15 августа, они самостоятельно покинули мост.

С 13 августа талибы заняли провинции Кандагар, Гильменд, Герат, Бадгис, города Мазари-Шариф, Джелалабад, порт Акина на границе с Туркменистаном, город Майданшахр в 46 км от Кабула. По сообщениям, Талибаном контролируется почти вся территория Афганистана и все погранпереходы. Утром 15 августа был окружен Кабул.

Талибы не изъявили желание силового захвата столицы. Ашраф Гани на грани сложения своих президентских полномочий.

15 августа движение “Талибан” опубликовало заявление, в котором заверило все соседние страны в том, что они не создадут никаких проблем для них и всех иностранных дипломатических представительств, и им будет обеспечена безопасная среда.

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Лавров высказался о консенсусе России и Центральноазиатских стран по поводу размещения американских военных сил в ЦА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью подтвердил вновь, что страны Центральной Азии не намерены принимать у себя американских военнослужащих, покидающих Афганистан.

«Американцы, как вы знаете, пытались договориться с центральноазиатскими странами, чтобы разместить на их территории часть выводимых вооружений и вооруженных сил из Афганистана. Наша позиция совпадает с позицией Казахстана, Таджикистана, Узбекистана: никому это не нужно», – подчеркнул глава российского МИДа.

«Пытаться создавать свое новое присутствие с очевидной целью применять силу через границу по территории Афганистана, делает наших союзников заложниками американской политики, которые в этом регионе и в других частях мира, к сожалению, позитивных результатов не показали», – добавил он.

По словам Лаврова, Москва главным образом озабоченна, тем, чтобы «происходящее в Афганистане не перебросилось в Центральную Азию, на территорию союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

Также он отметил, что Россия выступает за афганское урегулирование с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил этой страны, в том числе при поддержке международных посредников.

«Именно на это направлены усилия в «тройке» – Россия, США, Китай в рамках «расширенной тройки» с подключением Пакистана», – сказал Лавров.

Кроме того, Россия заинтересована в привлечении к решению афганской проблемы Ирана и на последующих этапах других стран, в частности, Индии.

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Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что министр иностранных дел Р. Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Туркменистане Мэтью Стефаном Климоу 15 августа 2021 года.

Стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах. При этом была подчеркнута эффективность тесного взаимодействия между дипломатическими службами двух государств.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

/// nCa, 16 августа 2021 г. [источник фотографий Aljazeera]