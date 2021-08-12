В Туркменистане открылся центр военно-морского мониторинга и управления – в состав Туркменского флота введен новый корабль

Президент Бердымухамедов принял участие в среду, 11 августа, в церемонии открытия военно-морского центра мониторинга и управления на побережье Каспийского моря.

Центр выполняет две основные функции: 1. Мониторинг движения судов туркменского военно-морского и торгового флота на Каспии; и 2. Поддержание коммуникации с судами флота по видеосвязи в режиме реального времени.

Алгоритм автоматически обновляет и отображает положение каждого судна, позволяя составить полную картину вместе с ее перестановками и комбинациями на несколько часов вперед по времени.

На территории погранзаставы, на которой расположен центр, построены также два трёхэтажных 60-квартирных жилых дома и двухэтажное общежитие для молодых офицеров. Здесь есть все необходимые удобства, такие как детский сад, школа, медицинский центр, спортивные площадки, торговая зона и т.д.

Туркменские СМИ сообщают, что программное обеспечение для Командного пункта было разработано специалистами военно-морского флота Туркменистана.

Во время церемонии капитан туркменского патрульного корабля “Санджар” сообщил об этом по видеосвязи. Корабль в этот момент двигался по визуальному горизонту из центра управления, и президент понаблюдал за ним в бинокль.

В конце церемонии президент вручил ключи от нескольких новых автомобилей министру обороны и отправился на военно-морской причал, где дал благословение на ввод в состав флота недавно построенного корабля “Дениз Хан”. Судно построено в Туркменистане.

В присутствии президента на корабле были подняты национальный флаг и военно-морской флаг, а также прозвучал национальный гимн. В воздухе продемонстрировали мастерство пилотажа несколько недавно приобретенных военных самолетов.

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В тот же день президент принял участие в церемонии открытия новой воинской пограничной части.

На территории части действует площадка для дрессировки туркменской овчарки Алабай, которую обучают помогать подразделениям пешего патрулирования. /// nCa, 12 августа 2021 года