МИД России положительно оценивает сотрудничество с Туркменистаном по афганскому вопросу

Эльвира Кадырова

Россия позитивно оценивает взаимодействие с Туркменистаном по содействию мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом было заявлено на недавнем регулярном пресс-брифинге МИД РФ.

«С Туркменистаном у нас налажен двусторонний доверительный диалог в сфере безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств двух стран обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов», – подчеркнул заместитель директора Департамента информации и печати МИД России А.М.Бикантов.

Афганская проблематика и перспективы национального примирения в этой стране обсуждались в ходе консультаций Спецпредставителя Президента России по Афганистану З.Н.Кабулова и заместителя Министра иностранных дел Туркменистана В.С.Хаджиева 27 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи, а также в ходе переговоров министра иностранных дел России С.В.Лаврова с министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым (1 апреля 2021 года Москва).

Кроме того, как напомнил представитель МИД России, Туркменистан является участником Московского формата консультаций по Афганистану, в который входят все соседи ИРА и ключевые государства региона, а также США.

В ходе брифинга российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что в результате масштабного летнего наступления талибы взяли под контроль от 80 до 100 новых уездов.

Афганские правительственные войска не справляются с натиском Талибана, боеспособность регулярных частей остается на низком уровне. Однако, как отмечалось, и у талибов не имеются достаточные ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу Кабул.

В этих условиях российская сторона продолжает всесторонние усилия для запуска субстантивных мирных переговоров. В частности, сегодня 11 августа, в Дохе состоится в закрытом режиме встреча расширенной «тройки» по Афганистану в составе Россия-США-Китай-Пакистан./// nCa, 11 августа 2021 г.