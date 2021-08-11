Главы МВД Туркменистана и Кыргызстана обсудили возможности сотрудничества в борьбе с наркотрафиком

Эльвира Кадырова

В Авазе на полях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова с министром внутренних дел Туркменистана полковником полиции Овездурды Ходжаниязовым, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

«Борьба с организованной преступностью, экстремизмом и наркотрафиком требует совместных согласованных действий правоохранительных органов многих стран, в особенности приграничных и соседних государств. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики придает особое значение сотрудничеству с соседними странами в противодействии транснациональной оргпреступности и незаконному обороту наркотиков», – отметил Ниязбеков, подчеркнув, что Туркменистан для Кыргызстана является не просто соседним государством, оба народы связывают тесные исторические и культурные традиции.

Глава МВД Кыргызской Республики высоко оценил действия туркменских правоохранительных служб по пресечению наркопреступностью в связи с географической близостью к Афганистану.

В данном контексте Туркменистан для нас является важным партнером, отметил Ниязбеков, выразив готовность к активному сотрудничеству.

В повестку дня встречи вошли также вопросы укрепления взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. /// nCa, 11 августа 2021 г. (источник фото – МВД Кыргызстана)