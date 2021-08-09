Выставка продукции Центральной Азии продемонстрировала экспортный потенциал стран региона

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

В Международном порту города Туркменбаши состоялась выставка национальной продукции стран Центральной Азии.

На площади в 8000 квадратных метров расположились товары и национальные павильоны более 90 компаний и предприятий из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В экспозиции продемонстрированы идеи, технологии, инновации в различных отраслях экономики, промышленное и производственное оборудование, продукция легкой промышленности, АПК.

На полях выставки состоялись двусторонние и многосторонние встречи, деловые форумы, биржевые торги.

По завершении мероприятия всем участникам смотра были вручены дипломы международного образца.

Выставку также посетили президенты пяти стран Центральной Азии.

Ниже приводится фотоотчет с выставки (источник фотографий – официальные вебсайты Президента Казахстана, Президента Кыргызстана, Президента Узбекистана, TDH):