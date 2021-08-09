Президенты стран Центральной Азии посетили выставку национальных блюд

После саммита, 6 августа, Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетили международный фестиваль национальных кухонь стран региона.

Вечером того же дня, главы государств побывали на концерте мастеров искусств стран Центральной Азии, которым завершился день, насыщенный мероприятиями регионального масштаба. /// nCa, 9 августа 2021 г.

Ниже опубликованы несколько фотографий с выставки национальных блюд и концерта: (источник фото – официальные вебсайты Президента Кыргызстана, Президента Узбекистана, пресс-службы Президента Таджикистана):