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Президенты стран Центральной Азии посетили выставку национальных блюд

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После саммита, 6 августа, Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетили международный фестиваль национальных кухонь стран региона.

Вечером того же дня, главы государств побывали на концерте мастеров искусств стран Центральной Азии, которым завершился день, насыщенный мероприятиями регионального масштаба. /// nCa, 9 августа 2021 г.

Ниже опубликованы несколько фотографий с выставки национальных блюд и концерта: (источник фото – официальные вебсайты Президента Кыргызстана, Президента Узбекистана, пресс-службы Президента Таджикистана):

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