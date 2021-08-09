Президент Бердымухамедов провел двухсторонние встречи с центральноазиатскими коллегами

В преддверии консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Президент Бердымухамедов провел отдельные встречи с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В ходе встреч стороны затронули широкий спектр двухстороннего сотрудничества, подтвердив курс на дальнейшее укрепление межгосударственного взаимодействия.

Встреча с Президентом Казахстана

Президенты, рассмотрев широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, с удовлетворением констатировали высокий уровень отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

«Для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером. У нас очень много проектов, которые, без всякого преувеличения, носят долговременный, стратегический характер. Во время последующих переговоров мы обязательно уделим внимание дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, сообщив, что в настоящее время правительство работает над его официальным визитом в Туркменистан.

«В принципе, основной пакет документов к подписанию уже готов, у меня нет никаких сомнений в том, что предстоящие переговоры и подписание соглашений между нашими странами дадут очень серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничеству между нашими братскими народами и государствами, – добавил он.

Стороны высказали намерение придать положительную динамику торгово-экономическому сотрудничеству, увеличить номенклатуру поставляемых товаров, шире использовать транзитно-транспортный потенциал, а также укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере.

Встреча с Президентом Кыргызстана

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического взаимодействия, импорта природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан, развития туризма и др.

Также обсуждена реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Садыра Жапарова в Туркменистан.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс в вопросах развития не только двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, но и на региональном уровне с другими братскими странами — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Садыр Жапаров подтвердил готовность кыргызской стороны принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Встреча с Президентом Таджикистана

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон обсудили возможности для диверсификации достигнутых договорённостей в таких стратегических сферах, как торговля, энергетика и транспорт, сельское и водное хозяйство, подтвердив приверженность сторон к тесной кооперации на двустороннем и региональном уровнях.

Стороны также отметили важную роль деятельности совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии.

Отмечалась готовность обеих сторон к осуществлению совместных проектов в области науки и образования, культуры и спорта, и, в целом, расширению диалога в гуманитарной сфере.

Встреча с Президентом Узбекистана

Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, взаимодействия на региональных и международных площадках.

Главы государств с удовлетворением отметили, что несмотря на сложный период пандемии, узбекско-туркменские отношения демонстрируют динамичное развитие.

Отдельное внимание уделено вопросам расширения торгово-экономических связей. Подчеркнута важность продвижения новых проектов, активизации контактов сопредельных регионов и деловых кругов двух стран.

Президенты обсудили перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через коридоры Южной Азии и Южного Кавказа, включая создание международного транспортного и транзитного коридора по Ашхабадскому соглашению.

В беседе рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередных заседаний Межправительственной комиссии и Делового совета для определения новых “точек роста”, подготовки перспективных проектов и соглашений.

Встреча со Спецпредставителем Генерального Секретаря ООН

В ходе встречи Президента Бердымухамедова со Спецпредставителя Натальей Герман была отмечена важность проведения нынешней Консультативной встречи глав государств, которая стала площадкой для принятия решений по ключевым аспектам развития политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия между странами региона.

Спецпредставитель Наталья Герман подчеркнула поддержку ООН укреплению и расширению сотрудничества между государствами Центральной Азии и высоко оценила установившееся партнерство с Организацией Объединенных Наций.

Стороны обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества между Туркменистаном и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, в частности, в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированных Туркменистаном и поддержанных государствами Центральной Азии и международными партнерами.

/// nCa, 9 августа 2021 г. (источник фотографий – официальные вебсайты Президента Казахстана, Президента Кыргызстана, Президента Узбекистана, пресс-служба Президента Таджикистана, TDH)