Экономический форум стран Центральной Азии – в центре внимания перспективные сферы взаимодействия

Эльвира Кадырова

6 августа 2021 года в Конгресс-центре «Аваза» состоялся Экономический форум стран Центральной Азии на полях саммита лидеров ЦА.

Форум собрал делегации профильных министерств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В виртуальном формате к дискуссиям присоединились государственный и частный сектора стран региона, а также международные и региональные финансовые институты.

В рамках Форума были организованы тематические сессии по следующим темам:

Торгово-экономические и инвестиционные возможности стран Центральной Азии;

Перспективные направления сотрудничества стран Центральной Азии в области энергетики и химической промышленности;

Сотрудничество стран Центральной Азии в транспортно-логистической сфере.

В рамках мероприятий участниками были выработаны рекомендации, нацеленные на достижение стабильного и сбалансированного экономического роста, расширения и эффективного использования потенциала стран Центральной Азии, в интересах укрепления их экономик и развития добрососедских отношений.

Также прозвучали предложения по преодолению тарифных барьеров, улучшению процедур электронной торговли, углублению интеграционных процессов, расширению номенклатуры товаров для взаимной торговли, увеличению взаимных инвестиций.

По итогам Форума принят Итоговый документ.

Кроме того, после мероприятия прошли двусторонние встречи делегаций стран, в ходе которых подписано 85 соглашений по различным направлениям взаимодействия. /// nCa, 9 августа 2021 г.