Диалог женщин стран Центральной Азии – на повестке расширение участия женщин в региональных процессах

Равиля Кадырова

6 августа 2021 года в Национальной туристической зоне “Аваза” прошел Диалог женщин государств Центральной Азии.

Ключевыми спикерами форума стали Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Казахстана Айгуль Куспан, Заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Аида Касымалиева, Председатель Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана Хилолби Курбонзода и Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Приветствуя собравшихся, Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, Гульшат Маммедова, зачитала обращение глав государств Центральной Азии, в котором подчеркивалась важность гендерного равенства как основы для развития мирных обществ и роль Диалога женщин-лидеров в продвижении и укреплении совместных региональных усилий.

Также Маммедова рассказала о роли женского движения в Туркменистане и о шагах, предпринятых правительством для обеспечения гендерного равенства в стране.

В своем выступлении Специальный представитель Генсекретаря ООН Герман подчеркнула важность встречи как знакового достижения, свидетельствующего о растущем продвижении гендерного равенства и возрастающей роли женщин в расширении сотрудничества и взаимосвязи в Центральной Азии.

Как отметила Герман отметила, гендерное равенство невозможно без полноценного экономического участия женщин. “Поэтому так важна деятельность нашего Диалога в этом направлении. Развитие экономического потенциала и экономическое сотрудничество между женщинами безусловно вносит вклад в развитие региона, открывает новые возможности, способствует устойчивому миру и безопасности”, – подчеркнула глава РЦПДЦА ООН.

Танзилла Нарбаева, председатель верхней палаты парламента Узбекистана, председательствующего в Диалоге в 2021 году, отметила, что закладываемый всеми участниками Диалога фундамент будет содействовать развитию и укреплению регионального сотрудничества между женщинами Центральной Азии в сферах государственного управления, превентивной дипломатии, охраны окружающей среды, предпринимательства и бизнеса, культуры, образования, науки, искусства и обеспечения гендерного равенства в целом.

По словам Нарбаевой, в рамках своего председательства в Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии узбекская сторона намерена приложить все усилия, чтобы превратить механизм взаимодействия в новую, качественную платформу консультаций, направленных на развитие всестороннего сотрудничества между женщинами в регионе.

Глава Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Мирьяна Сполярич-Эггер в своем видео-обращении к участникам форума подчеркнула, что совместные мероприятия, начиная с женского Бизнес-форума в Ташкенте и заканчивая консультациями Комиссии по положению женщин и Круглым столом по женскому лидерству, предотвращению конфликтов и миростроительству, демонстрируют, как много могут сделать женщины, объединив свои усилия. Она выразила уверенность в том, что приоритеты, определенные в ходе работы Диалога, будут полезны в процессе подготовки новой Стратегии гендерного равенства, к разработке которой приступает ПРООН.

На пленарном заседании Диалога на тему «Прогресс в реализации политики по достижению гендерного равенства в Центральной Азии. Опыт регионального сотрудничества» были подняты такие вопросы, как оказание поддержки женщинам региона в укреплении их роли в политической, экономической и социальной сферах жизни и вовлечение женщин в процессы принятия решений по вопросам, связанным с миром, стабильностью и устойчивым развитием в регионе.

По итогам встречи была принята Декларация Диалога женщин государств Центральной Азии. В документе подтверждается приверженность Диалога повестке дня «Женщины, мир и безопасность», Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Десятилетию действий по достижению глобальных целей, а также отмечается позиция Диалога, выступающего за выработку эффективных путей наиболее полной реализации научно-технического, творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала женщин государств Центральной Азии, дальнейшее продолжение усилий по расширению возможностей женщин и девушек в предпринимательской сфере.

В 2022 году председательство в Диалоге женщин ЦА, который впервые состоялся в декабре 2020 года, перейдет к Туркменистану и будет осуществляется в лице Председателя нижней палаты парламента. /// nCa, 9 августа 2021 г. (источник фотографий – официальный вебсайт Сената Парламента Узбекистана)