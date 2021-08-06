Узбекистан и Туркменистан наметили меры по увеличению товарооборота

Эльвира Кадырова

Туркменистан и Узбекистан наметили планы, которые позволят довести объем двухстороннего товарооборота до 1 млрд. долл.США, что почти в два раза превысит показатели 2020 года, когда торговый обмен между двумя странами оценивался в 527 млн.долл.США.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита в Туркменистан правительственной делегации Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра − министра инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Умурзаков провёл отдельные переговоры с вице-премьерами Туркменистана, курирующими финансовый и экономический блок, агропромышленный комплекс, торговый сектор, внешнюю политику.

В ходе переговоров, стороны обозначили ряд шагов, которые призваны создать условия для расширения многопланового экономического партнерства.

В частности, обсуждены вопросы создания зон приграничной торговли, что простимулирует поставки сельскохозяйственной и бытовой техники, продовольственных товаров, строительных материалов, а также продукции нефтехимической промышленности.

В транспортно-коммуникационной сфере профильные министерства проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Также будет проведена работа по разработке «Дорожной карты» по развитию транспортных коридоров, связывающих Узбекистан и Туркменистан. «Карта» будет предусматривать совместные меры по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран.

Отдельная «Дорожная карта» будет разработана в сфере промышленной кооперации. В этом документе будут перечислены проекты и конкретные партнеры по их реализации. В числе перспективных направлений партнерства отмечены глубокая переработка сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, организация производства готовой текстильной, кожевенно-обувной и фармацевтической продукции, бытовой и сельскохозяйственной техники.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу по проработке и согласованию вопросов увеличения объемов взаимной торговли.

Особое внимание было уделено вопросам активизации сотрудничества между отдельными регионами двух стран – между Бухарской областью и Лебапским велаятом, а также Хорезмской областью и Дашогузским велаятом.

В ближайшее время состоится очередное заседание туркмено-узбекской межправительственной комиссии в Узбекистане. На полях встречи планируется провести второе заседание двустороннего делового совета.

Согласно, данным министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в течение последних трех лет объем взаимной торговли с Туркменистаном вырос в 3 раза. С января по июнь 2021 года товарооборот превысил на 9 процентов прошлогодние показатели за аналогичный период. /// nCa, 6 августа 2021 г.