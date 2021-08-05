Туркмено-Таджикские переговоры на высшем уровне – подписано 19 документов – принято совместное заявление

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Переговоры на высшем уровне между президентами Туркменистана и Таджикистана состоялись в Ашхабаде в среду, 4 августа 2021 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в Туркменистане, который начался 3 августа 2021 года.

Вначале переговоры прошли в формате «тет-а-тет» и затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон.

По завершении переговоров президенты присутствовали на церемонии подписания 19 двусторонних документов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Эмомали Рахмон подписали совместное заявление.

Далее главы государств выступили на пресс-конференции, где подвели итоги переговоров.

Заявление Президента Бердымухамедова перед представителями прессы (по сообщению TDH)

Комментируя итоги встречи на высшем уровне, Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул конструктивный и предметный характер состоявшихся переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости.

В ходе встречи была подтверждена неизменная приверженность Туркменистана и Таджикистана тесному двустороннему взаимодействию, отвечающему интересам обоих государств, отмечено наличие необходимого потенциала для дальнейшей интенсификации туркмено-таджикского диалога в различных сферах, а также определены конкретные направления дальнейшего сотрудничества.

Говоря, что большое внимание было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что обе страны едины в убеждённости, что все международные и внутренние конфликты должны решаться только мирными, переговорными средствами, в соответствии с нормами международного права и Устава Организации Объединённых Наций.

Было признано необходимым продолжить тесное взаимодействие в двустороннем формате и в рамках международных организаций в решении таких актуальных проблем, как разоружение, противодействие международному терроризму, трансграничной организованной преступности.

Глава Туркменистана отметил, что особое внимание на пере­говорах было уделено процессам в Центральной Азии, совместным усилиям по созданию благоприят­ных условий для активизации регионального взаимодействия.

Здесь позиции наших стран понятны, неизменны и принципиальны. Мы выступаем за создание прочных и эффективных механизмов, которые обеспечивали бы мир и безопасность в Центральной Азии, укрепление добрососедства, дружбы и сотрудничества между государствами региона, его эффективную интеграцию в мирохозяйственные связи, зая­вил туркменский лидер.

В этом контексте особо была подчёркнута значимость нового формата регионального взаимодействия – Консультативной встречи глав государств Цент­ральной Азии.

Отметив, что одной из тем обсуждения стала ситуация в соседнем Афганистане, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул схожесть подходов туркменской и таджикской сторон к решению афганской проб­лематики.

Взаимодействие наших стран на афганском направлении способно принести большую пользу в контексте международных усилий по нормализации политической ситуации в ИРА,

восстановлению её экономики и социальной сферы, широкому вовлечению этого соседнего государства в систему региональных и мирохозяйственных связей, подчеркнул лидер нации, заявив о необходимости более активного и широкого задействования миротворческого потенциала международного сообщества, прежде всего Организации Объединённых Наций.

Выступая перед журналистами, глава Туркменистана сообщил, что помимо вопросов мира и безопасности стороны договорились продолжить координацию усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составные части – энергетическая безопасность, развитие международного транспорт­но-транзитного сообщения, экология и защита окружающей среды.

В этом контексте Туркменистан готов рассматривать конструктивные инициативы и предложения, нацеленные на развитие сотрудничества с Таджикистаном в энергетической и транспортно-транзитной сферах.

В частности, наши страны будут координировать усилия по формированию стратегического узла транспортно-транзитного и логистического партнёрства по линии Восток–Запад, работать с потенциальными партнёрами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах, заявил лидер нации.

Отмечалось, что особое внимание на переговорах было уделено экологической проблематике, в частности, дальнейшему укреплению и совершенствованию деятельности Международного фонда спасения Арала, который является важной региональной структурой, нацеленной на обеспечение сотрудничества в сфере улучшения экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что наши страны располагают всеми возможностями для увеличения объёмов товарооборота, выхода на новые перспективные направления партнёрства. Мы пришли к общему мнению о необходимости наращивания взаимодействия в этой сфере в соответствии с имеющимися у двух государств большими потенциальными возможностями, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что важным компонентом совместных усилий в этом направлении будет выступать Межправительственная туркмено-таджикская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Было сообщено, что стороны договорились предметно рассмотреть меры по расширению и диверсификации взаимной торговли, активизации инвестиционной политики для выхода на совместные проекты в промышленной кооперации, сфере услуг и аграрном секторе. В этом контексте важное значение придаётся наращиванию партнёрского взаимодействия по линии бизнес-сообществ двух стран, в связи с чем будет изучена возможность создания совместного Делового совета по сотрудничеству между Торгово-промышленными палатами Туркменистана и Республики Таджикистан. Также дос­тигнута договорённость о предметном рассмотрении вопросов организации совместных бизнес-форумов, выставок-ярмарок товаропроизводителей.

В ходе встречи была подтверждена важность продолжения сохранения на высоком уровне двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере и признано необходимым продолжить дальнейшее сотрудничество в этом направлении. В этих целях следует обес­печить все условия для проведения в обеих странах на регулярной основе мероприятий с участием деятелей литературы, кинематографа, музыкальных коллективов, для организации спортивных соревнований, главная цель которых – сохранить и приумножить историческое, духовное и культурное наследие наших предков.

Учитывая взаимный интерес к национальному достоянию наших стран, было предложено изучить возможность организации Дней культуры Республики Таджикистан в Туркменистане в 2022 году. Также отмечено наличие большого потенциала для совместной деятельности в научной и образовательной сферах, в деле возрождения богатейшего культурно-исторического наследия двух народов.

Мы придаём особое значение отношениям с Таджикистаном. Наши страны и народы связывают вековые традиции добрососедства, общность истории, культуры, духовных ценностей.

Для Туркменистана Республика Таджикистан – это важный и надёжный партнёр, отношения с которым мы выстраиваем на долгосрочную перспективу, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Подчёркивалось, что у обеих сторон есть понимание и убеждённость в том, что тесное многоплановое сотрудничест­во развивается во благо двух народов, отвечает их коренным интересам, способствует стабильности региональных и международных процессов.

Выражая глубокое удовлетворение результатами состоявшихся переговоров, по итогам которых был подписан солидный пакет двусторонних документов, глава Туркменистана выразил Президенту Республики Таджикистан и членам его делегации глубокую признательность за проведённую большую работу.

В заключение своего выступления Президент Гурбангулы Бердымухамедов передал братскому народу Таджикистана наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания.

Заявление Президента Рахмона на пресс-конференции (источник – официальный веб-сайт Президента Таджикистана)

Уважаемые представители средств массовой информации,

Прежде всего, хотел бы ещё раз выразить искреннюю признательность Президенту Туркменистана, моему другу, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу, за приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом.

Знаменательно, что мой визит в дружественный Туркменистан проходит накануне важнейшего события в наших странах – тридцатой годовщины государственной независимости.

Я являюсь непосредственным свидетелем того, как за прошедшие годы ускоренными темпами развивался Туркменистан, как изменился облик Ашхабада.

В стране динамично протекал процесс наращивания потенциала агропромышленного комплекса, лёгкой и нефтегазовой промышленности, а также других социально-экономических сфер.

Во всём этом, безусловно, есть большая заслуга уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича, который прилагает все свои усилия во благо своего народа.

Пользуясь возможностью, хотел бы поздравить Вас, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, и в Вашем лице дружественный народ Туркменистана с этой юбилейной датой.

За тридцать лет независимости наши страны накопили большой опыт созидательного межгосударственного взаимодействия.

Опираясь на этот опыт, мы намерены и далее продвигать весь комплекс таджикско-туркменских отношений, которые сегодня имеют стратегический характер.

В ходе сегодняшних переговоров мы подробно рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений в рамках Договора о стратегическом партнёрстве.

В этом контексте хотел бы отметить значимость подписанных сегодня двусторонних документов, которые значительно дополняют правовую базу наших взаимоотношений, особенно в торгово-экономическом измерении.

Мы вышли на договоренности в части расширения спектра нашего сотрудничества в различных секторах экономики.

Особое внимание было уделено наращиванию объемов взаимной торговли и расширению её номенклатуры с учётом потенциала сторон.

Отметили, что большой задел существует в области промышленной кооперации и договорились наладить практику обмена опытом в сфере легкой промышленности, в частности в области текстильной промышленности, а также глубокой переработки хлопка.

Мы также высказались за расширение связей в таких базовых секторах экономики, как энергетика и сельское хозяйство.

Отметили большой потенциал для взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере и высказались за расширение транзитных перевозок.

Таджикская сторона убеждена, что налаживание новых форм сотрудничества в этих областях может стать фактором значительного развития торгово-экономических отношений двух стран.

В ходе переговоров особое внимание было уделено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере.

Мы убеждены, что это направление деятельности способствует сохранению и укреплению духовных и культурных взаимосвязей между нашими братскими народами.

Достигнуты договорённости об активизации контактов в сферах науки и техники, образования, культуры и искусства.

Также договорились о тесном сотрудничестве в областях туризма, спорта и молодёжной политики.

Мы сегодня отметили важность налаживания тесного сотрудничества в области здравоохранения.

Будет расширено взаимодействие между медицинскими образовательными учреждениями.

Специалисты двух стран приступят к реализации проектов, направленных на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней.

Будет активнее задействован потенциал наших регионов.

Сегодня был подписан документ о сотрудничестве между Согдийской и Ахалской областями.

Таджикистан и Туркменистан являются важными участниками региональных и международных процессов.

Мы обстоятельно обменялись мнениями по всей совокупности актуальных вопросов регионального и международного характера.

Была отмечена важность дальнейшей координации усилий и укрепления взаимодействия на площадках международных и региональных организаций, членами которых являются обе стороны.

Мы также отметили актуальность укрепления ключевой роли ООН и ее учреждений в решении глобальных вопросов обеспечения устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности.

Выступили за продолжение практики взаимной поддержки кандидатур и инициатив друг друга на многосторонних площадках, прежде всего в ООН.

В ходе переговоров мы сделали акцент на вопросы изменения климата и проблему ускоренного таяния ледников.

Признательны туркменским друзьям за поддержку наших инициатив об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и создании специального Международного фонда по сохранению ледников.

В центре внимания были вопросы безопасности.

Мы высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и другими формами транснациональной организованной преступности.

Мы подробно обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны в целом исходят из общих позиций.

Мы высказались за дальнейшие совместные действия по содействию восстановлению мира и стабильности в Афганистане.

Итоги сегодняшних переговоров, без преувеличения, позволяют нам смотреть в обозримое будущее партнёрства наших стран с оптимизмом и добрыми надеждами.

Я пригласил уважаемого Президента Туркменистана посетить Таджикистан с визитом в удобное для него время.

Кроме того, я с большим удовольствием пригласил уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича принять участие на саммите ШОС в следующем месяце в Душанбе в качестве Почетного гостя председателя.

Будем рады видеть Вас на таджикской земле.

Ещё раз благодарю Вас, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, и в Вашем лице славный народ Туркменистана за тёплый приём и традиционное гостеприимство.

Подписанные документы

Следующие документы были подписаны по итогам переговоров:

Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан; Программа торгово-экономического сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2021–2023 годы; Соглашение между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством торговли и экономического развития Республики Таджикистан о создании торговых домов в Туркменистане и Республике Таджикистан; «Дорожная карта» по увеличению товарооборота между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2022–2023 годы; Соглашение о создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о производственной кооперации; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области туризма; Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан в области культуры и искусства на 2022–2024 годы; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о перевозке и транзите грузов и пассажиров; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан в области поставок нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа; План совместных мероприя­тий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Туркменистана о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности; Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Туркменистана и Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; Соглашение о сотрудничестве между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан; Соглашение о сотрудничестве между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Академией государственного управления при Президенте Республики Таджикистан; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области молодёжной политики; Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан от 30 декабря 1999 года; Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2021–2023 годы; Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом ­водного хозяйства Туркменистана и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Кроме того, президента подписали совместное заявление.

Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона

По приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 4–5 августа 2021 года состоялся государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Туркменистан.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимопонимания, Президент Республики Таджикистан и Президент Туркменистана провели конструктивный обмен мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества, а также по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Главы государств подчеркнули значимость подписания 2 ноября 2017 года Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Туркменистаном и с удовлетворением отметили высокий уровень двусторонних отношений, носящих стратегический характер.

Осознавая высокую ответственность за сохранение многолетних уз дружбы и добрососедства, Стороны подтвердили свою решимость и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Туркменистаном.

Подчеркивая важность активного политического диалога для поступательного развития долгосрочных отношений между двумя государствами, Главы государств выступили за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях.

Президенты, обсудив ход практического выполнения ранее подписанных двусторонних документов, подчеркнули высокий уровень развития международных связей в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Главы государств выразили убежденность в том, что стабильный и доверительный характер отношений между Республикой Таджикистан и Туркменистаном отвечает жизненно важным и долгосрочным интересам народов двух стран, а также служит ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе.

Касаясь региональных вопросов, Главы государств отметили взаимосвязанность проблем безопасности и социально-экономического развития государств и высказались за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, развитие полномасштабного регионального сотрудничества.

В этом контексте Стороны подчеркнули, что скорейшая политическая стабилизация и социально-экономическое восстановление Афганистана имеют решающее значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Главы государств отметили значимость реализации региональных и международных инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому развитию этой страны.

Президент Туркменистана высоко оценил предпринимаемые Республикой Таджикистан меры по стимулированию усилий многосторонних площадок, нацеленных на урегулирование ситуации в Афганистане. В этом контексте была подчеркнута значимость проведения в столице Таджикистана 29-30 марта 2021 года Министерского заседания инициативы «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

Президент Республики Таджикистан высоко оценил усилия Туркменистана по реализации инфраструктурных транзитно-транспортных, энергетических и других проектов, способствующих вовлечению Афганистана в систему мирохозяйственных связей. В этой связи, была подчеркнута значимость данных процессов в контексте укрепления регионального и международного экономического сотрудничества.

Президенты подчеркнули важность регулярного проведения Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии, способствующих укреплению дружбы, добрососедства и взаимного доверия в регионе.

Главы государств констатировали необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

Президенты подчеркнули значение дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, наращивания объемов взаимной торговли и расширения ее номенклатуры.

Главы государств подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления роли Совместной таджикско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, как эффективного механизма межгосударственного взаимодействия, и отметили итоги ее десятого заседания, состоявшегося 28-29 июля 2021 года в г. Душанбе.

Стороны отметили наличие благоприятных условий для дальнейшего наращивания сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, торговли и сельского хозяйства. В этой связи, они высказались за необходимость дальнейшего стимулирования деловых связей, взаимного ознакомления с продукцией, производимой в двух странах, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического сотрудничества.

Главы государств, учитывая взаимную заинтересованность Сторон в комплексном и рациональном использовании водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, отметили важность существующих и строящихся гидроэнергетических объектов на трансграничных водотоках с учётом интересов всех стран региона для содействия социально-экономическому развитию Центральной Азии.

Главы государств отметили достигнутый прогресс в рамках Международного Фонда спасения Арала в период председательства Туркменистана и усилия текущего председательства Республики Таджикистан по дальнейшей активизации деятельности Фонда, в том числе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы, приоритетизации вопросов изменения климата и углублении регионального сотрудничества. Стороны подчеркнули, что недавно принятая Программа бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) послужит важным инструментом для разработки и реализации проектов национального и регионального характера по улучшению водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в регионе.

Президенты подтвердили, что углубление тесного сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере имеет ключевое значение для развития международной торговли между странами и регионами.

В этой связи, Главы государств отметили важность развития транспортной инфраструктуры, дальнейшего улучшения качества транспортных услуг и создания благоприятных условий для функционирования всех видов транспорта, осуществляющих перевозки между двумя странами и транзитом по их территориям.

Президенты Республики Таджикистан и Туркменистана уделили отдельное внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими организациями и деятелями культуры и искусств, учебными заведениями и средствами массовой информации. Была достигнута договоренность об активизации сотрудничества в сфере науки и техники.

Главы государств выступили за дальнейшее расширение межпарламентских связей.

Президенты Республики Таджикистан и Туркменистана подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования и расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В этой связи, Главы государств подчеркнули значимость подписанных в ходе визита двусторонних межправительственных и межведомственных документов, которые послужат дальнейшему укреплению взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Туркменистаном.

Президенты Республики Таджикистан и Туркменистана констатировали близость или совпадение позиций по ключевым вопросам международной политики, подтвердили намерение активизировать взаимовыгодное сотрудничество на мировой арене.

Президенты отметили необходимость координации усилий в рамках универсальных международных и региональных организаций, членами которых являются Республика Таджикистан и Туркменистан. Главы государств подтвердили важность повышения роли Организации Объединенных Наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укреплении безопасности и стабильности в мире.

Президент Туркменистана выразил поддержку кандидатуре Республики Таджикистан для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

Президент Республики Таджикистан выразил поддержку кандидатуре Туркменистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2031-2032 годы.

Президент Республики Таджикистан и Президент Туркменистана приветствовали принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы».

Президент Туркменистана выразил поддержку инициативе Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников и учреждении специального Международного фонда защиты ледников.

Президент Республики Таджикистан выразил поддержку инициативе Президента Туркменистана о разработке Стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также создание под эгидой ООН международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Президенты выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, будут служить интересам братских народов Республики Таджикистан и Туркменистана, всемерно способствовать росту их благосостояния.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за оказанное таджикской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием и пригласил Президента Туркменистана посетить Республику Таджикистан с визитом в удобное для него время. Приглашение было с признательностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

г. Ашхабад, 4 августа 2021 года

Визит в мавзолей первого Президента Туркменистана, национальный мемориальный комплекс – официальный ужин

Президент Рахмон посетил село Кипчак, где возложил цветы к мавзолею первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.

Он также побывал в национальном мемориальное комплексе «Halk Hakydasy».

Вечером в честь президента Таджикистана и его делегации был дан официальный ужин. /// nCa, 5 августа 2021 года (фото TDH)