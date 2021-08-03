В ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция, инициированная Туркменистаном

2 августа Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о том, что в ходе 96-ого пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был рассмотрен проект резолюции, представленный Туркменистаном под названием «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)».

Резолюция, соавторами которой выступили 48 государств была принята единогласно. Глава МИД поздравил Президента Туркменистана с внешнеполитической победой и подчеркнул, что принятие ГА ООН данной резолюции инициированной главой государства стало ещё одним подтверждением бережного отношения государства к вопросам укрепления международного транспортного сотрудничества с целью устойчивого развития, что особенно созвучно с международными и региональными усилиями по преодолению пандемии, её экономических и социальных последствий.

Данная резолюция пополнила череду резолюций в области обеспечения взаимодействия между всеми видами транспорта принятых по инициативе Туркменистана в 2014, 2015 и 2017 годах. Отмечено, что принципы, заложенные в резолюции созвучны с процессом создания комплексной системы транспортного сообщения, начатого по итогам первой Глобальной конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому транспорту, прошедшей в Ашхабаде в ноябре 2016 года.

В этом контексте в резолюции также говорится о значимости Министерской транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, намеченной к проведению в 2022 году в Туркменистане./// МИД Туркменистана, 2 августа 2021 г.