Президент Бердымухамедов в Авазе

Президент Бердымухамедов находился в туристической зоне Аваза на Каспийском побережье в преддверии региональных мероприятий, а также в преддверии начала ежегодных летних отпусков правительства. В воскресенье он вернулся в Ашхабад.

В воскресенье, 1 августа 2021 года, туркменское телевидение показало кадры, на которых президент совершает полет на недавно приобретенном самолете Super Tucano A-29, а ранее в тот же день проводит свободное время со своими внуками.

Как сообщалось в новостной программе, президент лично совершил испытательный полет, продемонстрировав несколько впечатляющих маневров во время полета.

Ниже приведено соответствующее сообщение TDH (сокращенно):

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полёт на новом военном самолёте

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного лётчика занял место за штурвалом нового военного самолёта, чтобы испытать его. Прежде чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия.

Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считанные секунды управляемый главой государства самолёт набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей.

Поступивший в распоряжение Вооружённых Сил новый военный самолёт способен мгновенно менять курс, совершать показательные разведывательные полёты.

Эта боевая машина, оснащённая всем необходимым для выполнения стоящих перед Военно-воздушными силами задач, предназначена для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск.

Управляемый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолёт способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту.

Эта боевая машина, оснащённая современными турбореактивными двигателями, необходима и для обу­чения военных лётчиков, её дальность полёта составляет 2 тысячи километров, максимальная высота – 13 тысяч 700 метров.

Совершая полёт на сверхзвуковом самолёте, глава государства сделал несколько виражей.

Завершив испытательный полёт на новом самолёте, глава государства совершил плавную посадку.

Всё это свидетельствует о том, что наше небо надёжно защищено, что народ страны может жить спокойно, окружённый заботой Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Вице-премьер, секретарь Государственного совета безопасности Ч.Аманов и министр обороны Б.Гундогдыев поздравили Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны с успешно проведённым испытательным полётом.

Министр обороны обратился с просьбой разрешить лётную форму Президента Туркменистана передать в музей Военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, здание которого строится в столице.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, одобрив это предложение, подчерк­нул, что экипировку военного лётчика будет целесообразно передать в Музей нового здания специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева.

Лидер нации подчеркнул, что это будет иметь большое значение в деле воспитания у будущих военно­служащих целеустремлённости, патриотизма, любви к Отечеству и народу, бережного отношения к традициям предков.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны отметил высокий уровень технического оснащения нового самолёта, отвечающего всем предъявляемым современным требованиям. Как заявил глава государства, данная боевая машина способна летать при любых погодных условиях, на различной высоте, над любой местностью, будь то горы, равнина или море.

Материально-техническая база всех родов войск будет планомерно укрепляться за счёт закупки новой военной техники, а вся имеющаяся – использоваться эффективно, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что вопросы повышения квалификации военнослужащих также будут всегда находиться в центре внимания государства. [TDH]

О самолете Super Tucano A-29

Embraer EMB 314 Super Tucano, также называемый ALX или A-29, является бразильским турбовинтовым легким штурмовиком, выпускающийся компанией Embraer. A-29 Super Tucano оснащен широким спектром оружия, включая высокоточные боеприпасы, и был разработан для работы в условиях низкой угрозы.

Технические характеристики (EMB 314 Super Tucano)

Общие характеристики

Экипаж: 2 человека

Длина: 10,53 м

Размах крыла: 11,14 м

Высота: 3,9 м

Площадь крыла: 19,4 м²

Масса пустого: 3020 кг[4]

Максимальная взлётная масса: 5200 кг

Масса топлива во внутренних баках: 650 кг

Объём топлива в ПТБ: 2×323 л

Силовая установка: 1 × ТВД Pratt&Whitney PT6A-68/3

Мощность двигателей: 1 × 1600 л. с.

(1 × 1193 кВт)

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 590 км/ч

Крейсерская скорость: 520 км/ч

Скорость сваливания: 148 км/ч

Практическая дальность: 1330 км

Перегоночная дальность: 2850 км

Практический потолок: 10 670 м

Скороподъёмность: 24 м/с

Нагрузка на крыло: 200 кг/м²

Тяговооружённость: 306 Вт/кг

Максимальная эксплуатационная перегрузка: +7,0g/-3,5g

По некоторым сведениям, на данный момент Туркменистан получил 5 единиц данных самолетов.

Штурмовик эксплуатируется в таких странах, как Афганистан, Ангола, Бразилия, Буркина-Фасо, Чили, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Гана, Гондурас, Индонезия, Ливан, Мавритания, Мали, Нигерия, Филиппины, Туркменистан и США. [этот раздел сообщения основан на данных Википедии и других источников]

Президент Бердымухамедов провел время со своими внуками

В воскресенье президент совершил прибрежную прогулку на борту яхты “Рахат”. Его сопровождали внуки.

Согласно сообщению TDH, во время прогулки президент Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался, как внуки проводят свой досуг, чем они занимаются. В свою очередь, дети с энтузиазмом прочитали главе государства стихи, прославляющие красоту природы своей родины.

Лидер нации выразил гордость тем, что его внуки занимаются художественным творчеством, и рассказал им историю седовласого Каспия, поведав об особенностях природы этого уголка, уникальной флоре и фауне моря. Ребята с большим вниманием слушали своего дедушку, задавая вопросы на интересующие их темы. Лидер нации ответил на них с большим удовольствием. Состоявшийся разговор стал подтверждением любви счастливого молодого поколения к туркменской земле и ее природе.

В тот же день президент посетил многофункциональный спортивный комплекс “Аваза”, где побеседовал со своими соратниками о развитии спортивной отрасли в стране. /// nCa, 2 августа 2021 г.