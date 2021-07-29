США выходят «за забор», чтобы через «щели наблюдать за происходящим» – Шойгу о попытке американцев закрепиться в Центральной Азии после афганского провала

Эльвира Кадырова

Проиграв войну в Афганистане, США пытаются закрепиться в Центральноазиатском регионе, констатировал в интервью журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. Заявление было сделано в Душанбе, где 28 июля, состоялось совещание министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«США всем и широко объявили: из Афганистана выходим. Это действительно так. Но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда и, естественно, — создания центров, куда бы могли приниматься в том числе беженцы из Афганистана — те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там», — отметил Шойгу.

По его словам, переговоры, которые ведут американцы, «достаточно активны и достаточно назойливы».

Генерал также указал на деструктивную роль, которую играют США, оказавшись в той или иной точке мира. В пример он привел ситуацию в Сирии, откуда грабительски утекают природные ресурсы, и раскол Ливии.

Глава оборонного ведомства подтвердил, что Россия окажет военную помощь Таджикистану, если события в Афганистане поставят под угрозу безопасность в этой стране. В первую очередь, отреагирует 201-я российская база, которая, как подчеркнул министр, «для того и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии».

Подобная готовность вполне обоснована. В последнее время министерство обороны России фиксирует интенсивный переток боевиков ИГИЛ на территорию Афганистана из разных стран, в том числе из Сирии и Ливии.

Россия неоднократно официально заявляла о том, что главную террористическую опасность в Афганистане представляют не талибы, а формирования ИГИЛ. При этом, Москва располагает доказательствами того, что США напрямую причастны к активности Исламского Государства на афганской земле. Об этом на днях напомнил МИД России в ходе очередного пресс-брифинга.

Более конкретно, с 2017 года были замечены полеты вертолетов без опознавательных знаков в пределах локаций боевиков ИГИЛ, в частности, на севере Афганистана. По данным афганских источников, по воздуху игиловцам доставлялась подкрепление в живой силе, а также оружие и боеприпасы. Подобные случаи наблюдались в северо-западных провинциях Фарьяб, Бадгис, северной провинции Сари-Пуль. Однако, подобная деятельность не могла происходить без отмашки США и НАТО, полностью контролировавших афганское воздушное пространство.

О тайных связах американцев с террористической группировкой свидетельствует и тот факт, что на востоке страны в Нангархаре и Кунаре, в северной провинции Джаузджан ВВС США точечно атаковали позиции талибов, вступавших в бои с ИГИЛ.

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Выступая на совещании министров обороны стран ШОС, Шойгу рассказал о серии многосторонних военных учений, которые запланированы непосредственно на территории Центральной Азии на фоне нарастающей террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Так, на следующей неделе совместно с Россией будут проведены учения в Таджикистане и Узбекистане. Они нацелены на отработку «практических действий по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов».

В сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области (российской области, граничащей с Казахстаном) состоится военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС «Мирная миссия–2021».

Кроме того, маневры с участием Коллективных сил ОДКБ пройдут осенью в Кыргызстане и Таджикистане. /// nCa, 29 июля 2021 г.