Полина Гурьева завоевала для Туркменистана первую в истории олимпийскую медаль

Тяжелоатлетка из Туркменистана Полина Гурьева завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио 27 июля 2021 года. Это первая в истории Туркменистана олимпийская медаль.

Она участвовала в категории до 59 кг.

Полина Гурьева – студентка Туркменского государственного института физической культуры и спорта в Ашхабаде.

Как сообщают СМИ, в комбинированном зачете туркменская тяжелоатлетка с рекордным результатом 217 кг (рывок – 96 кг, толчок – 121 кг) на 3 кг опередила представительницу Японии Микико Андо, занявшую третье место (рывок – 94 кг, толчок – 120 кг). Четырехкратная чемпионка мира, обладательница 12 мировых рекордов Куо Син Чжун (Тайвань) отличилась в этой весовой категории, установив три олимпийских рекорда в рывке (103 кг), толчке (133 кг) и сумме (236 кг).

В эфире новостной передачи Watan на туркменском телевидении Полина Гурьева сказала: «Я благодарю многоуважаемого Президента Туркменистана за то, что он создал такие условия для спорта. Я посвящаю эту медаль нашему Президенту, туркменскому народу в честь 30-летия независимости Туркменистана».

21-летняя Полина Гурьева активно занимается спортом с 2011 года. Первоначально она тренировалась под руководством Ахмеда Сарыева и завоевала золотую медаль на IV Играх солидарности исламских стран, проходивших в 2017 году в Баку.

Ее нынешний наставник – главный тренер национальной сборной Артур Эмирян.

Полина была уверена в завоевании медали еще до отъезда в Токио. Она сказала своей маме Светлане Гурьевой: «Мама, я не приду без медали! Медаль будет моей!» /// nCa, 28 июля 2021 г. (фотографии – TDH, Reuters, Getty Images)