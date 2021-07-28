Новая страница на пути строительства сильной страны и мощной армии

Военный Атташе КНР в Туркменистане, Старший Полковник Ли Кэмин

1 августа 2021 года исполняется 94 года со дня образования Народно – Освободительной Армии Китая, которая прошли непростой и славный путь за все эти годы, преодолела неимоверные трудности и достигла блестящих успехов в борьбе за счастье китайского народа и возрождение китайской нации.

1 августа 1927 года под руководством Коммунистической Партии Китая было проведено восстание революционными вооружёнными силами. Именно с того времени была образована Народно-Освободительная Армия Китая. На протяжении 94 лет НОАК из малочисленной и слабой была преобразована в многочисленную и мощную силу, пройдя такие великие исторические этапы, как война аграрной революции, война сопротивления фашистско-японским захватчикам, освободительная война.

На момент создания НОАК, из материального обеспечения были только зерно и винтовка, но с каждым днём она крепла и стала современной нормализационной революционной армией с множеством видов вооружённых сил и родов войск. Мы имеем не только мощные сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, но и построили также ракетные силы и войска стратегической поддержки. Всё это благодаря мудрому руководству КПК.

НОАК никогда не забывает свою миссию и добросовестно выполняет задачу по защите безопасности Родины и мирной жизни народа, а также священную миссию по обеспечению мира на планете.

После 18-го созыва, ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, возглавляет Партию, Армию и все народы Китая во всестороннем продвижении инноваций в теории и в практике развития Партии, открыв новую эпоху государственного управления. Облик страны, Партии и Армии исторически преобразился. В настоящее время в процессе создания и формирования могучей армии, весь личный состав НОАК накрепко запомнит настоятельное поручение, внимательно следует за ходом мышления Генерального Секретаря ЦК КПК Си Цзиньпин, стремится к достижению цели создания мощной Армии в новую эпоху.

Китай является миролюбивой страной, а НОАК Китая – миролюбивой армией, которая всегда всеми силами служит защите мира и стабильности во всём мире. За 5000 с лишним лет китайская нация всегда стремляется к миру, дружбе и гармонии и передают эти идеи из поколения в поколение. В крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов. Неуклонно двигаться по пути мирного развития — это неизменная национальная воля и стратегический выбор Китая. Китай проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику и носящую оборонительный характер военную политику. Мы никогда не будем претендовать на гегемонию и экспансию, навсегда будем оставаться надежным защитником мира во всем мире. При этом наша решимость в защите суверенитета и собственных интересов является достаточно твердой. Китай намерен совместно со всеми странами мирно разрешать противоречия и разногласия, усиливать сотрудничество в сфере обороны, формировать условия для международной безопасности, которая основывается на принципах общего выигрыша и взаимного пользования.

2020-2021 года – не простые годы для всего человечества. Вспыхнувшая в начале 2020 года коронавирусная эпидемия продолжает распространяться во всём мире. КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, в короткие сроки взяла пандемию под эффективный контроль. Вместе с тем, китайская сторона активно развивает международное сотрудничество по борьбе с эпидемией и в области вакцины, внося значительный вклад в мировую противоэпидемиологическую деятельность. НОАК играет в данном процессе незаменимую роль.

Наша армия строго придерживается идеи искреннего служения народу и оперативно участвует в действиях по профилактике и борьбе с эпидемией, а также предоставила посильную помощь армии и правоохранительным органам других стран, что стало ярким примером совместного строительства сообщества единой судьбы человечества и формирования сообщества здравоохранения человечества.

1 июля 2021 года является очень важным и торжественным моментом как в истории Коммунистической партии Китая, так и в истории китайской нации. В Пекине на торжественном собрании мы вместе со всеми партийными товарищами и многонациональным народом Китая отметили столетний юбилей со дня основания Коммунистической партии Китая, в ходе которого вспоминали славный путь борьбы, пройденный ею на протяжении ста лет и устремляли взор в светлое будущее дела великого возрождения китайской нации. И Председатель КНР Си Цзиньпин от имени партии и народа торжественно провозгласил, что благодаря неустанным усилиям всех партийных товарищей и многонационального народа Китая мы добились цели, приуроченной к столетию Коммунистической партии Китая. На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Китайский народ, преисполненный небывалого энтузиазма, продвигается вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР. Это великая слава китайской нации! Это великая слава китайского народа! Это великая слава Коммунистической партии Китая!

Будучи стратегическими партнёрами, двусторонние отношения и сотрудничество в различных сферах между Китаем и Туркменистаном сохраняют устойчивую и здоровую тенденцию развития. Вооружённые Силы наших стран также поддерживают тесные связи и развивают плодотворное взаимодействие в деле обеспечения безопасности и стабильности страны.

6 мая текущего года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов успешно провели разговор по телефону, что определило направления и придало мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Убеждён, что в будущем при совместном внимании лидеров двух стран и под стратегическим руководством глав обеих армий, дружба и практическое сотрудничество между Вооружёнными Силами Китая и Туркменистана достигнет ещё большего и большего прогресса. Китай готов совместными усилиями со всеми миролюбивыми странами, в том числе и с Туркменистаном, вносить ещё больше вклада в общее дело сохранения мира и стабильности в регионе и на планете, и рука об руку строить более прекрасное будущее человечества. /// nCa, 28 июля 2021 г.