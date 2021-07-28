Мировой кризис – почему это касается каждого из нас?

Тамир Шакиров

24 июля 2021 года в 15:00 по Гринвичу состоялась международная онлайн конференция «Глобальный кризис. Это уже касается каждого» на тысячах международных медиаканалах и платформах с синхронным переводом на 72 языка мира. Её проводили волонтеры со всего мира на платформе Международного общественного движения «АЛАТРА».

У меня возник вопрос, а точнее два: Что от проведения форума изменится и зачем её проводили 11 часов?

Одни из главных тем программы были:

Глобальное изменение климата. Продовольственный кризис

Изменение климата происходит из-за того, что человек не разумно пользуется природными ресурсами. Климатические скачки проявляются в виде аномальной жары, внесезонных ветров, проливных дождей и даже снега, града.

А ещё климат меняется из-за того, что строится много заводов, фабрик, которые производят выбросы, а они загрязняют и разрушают атмосферу, литосферу, гидросферу. Однако, если мы закроем все заводы, тогда мы останемся без одежды, смартфонов, автомобилей, а точнее мы лишимся всего того, что нужно человеку для жизни.

Конечно, можно было отказаться от каких-то предприятий и оставить самые нужные промышленные отрасли. Но существует золотая середина – самым правильным решением человечества будет если все заводы станут ЭКО. И тут возникает препятствие, ведь даже если все фабрики будут экологичными, все равно воздух сам по себе не очистится. В атмосфере, литосфере, гидросфере останутся загрязняющие вещества. Значит, надо продвигать науку, которая поможет реализовать «зеленые» идеи.

Второй главной темой стал продовольственный кризис. Продовольственный дефицит напрямую связан с климатическим кризисом. Где-то высыхают поля, пастбища и, в итоге фермерам нечем кормить сельскохозяйственных животных. Из-за засухи, ураганов, таяния ледников, повышения уровня океанов и других природных бедствий в различных частях мира сокращаются урожаи картофеля, пшеницы, фасоли, кукурузы и другие продовольственных культур.

Для того, чтобы все озвученные на конференции мнения сбылись, надо чтобы её посмотрели 7,9 млрд человек, то есть все жители планеты земля. Каждый должен подумать, как сделать этот мир безопасней для собственной жизни и детей.

Ссылка на конференцию «Глобальный кризис. Это уже касается каждого»: https://youtu.be/ZTsNJuJ_z0M

Тамир Шакиров, ученик 7 класса, житель Ашхабада. Является членом ансамбля скрипачей в музыкальной школе, в которой обучается. Делает первые шаги в написании собственной музыки и активно пользуется соцсетями. /// nCa, 28 июля 2021 г.