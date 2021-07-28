Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 10-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

Китай проводит политику национальной обороны, которая по своей природе носит оборонительный характер. Китай не представляет угрозы ни для одной другой страны. Независимо от того, какой стадии развития достигнет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии.

Мы должны ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, так как только тогда она сможет гарантировать безопасность нации. В тот момент, когда страна вступила в ожесточенную борьбу, партия пришла к признанию неопровержимой истины, что она должна командовать оружием и создать собственную народную армию. Народные вооруженные силы добились неизгладимых успехов на благо партии и народа. Это прочная опора для защиты нашей социалистической страны и сохранения национального достоинства, а также мощная сила для защиты мира в нашем регионе и за его пределами.

Мы усилили военную подготовку и готовность к войне и предприняли крупные миссии, связанные с защитой прав на море, борьбой с терроризмом, поддержанием стабильности, спасением в случае стихийных бедствий и оказанием чрезвычайной помощи, международным миротворчеством, эскортными услугами в Аденском заливе и гуманитарной помощью. Мы активизировали разработку вооружений и техники и добились значительного прогресса в повышении военной готовности. Народные вооруженные силы добились значительных успехов на пути создания мощной армии с китайскими особенностями.

Для проведения реформы мы должны следовать Мысли о социализме с китайскими особенностями для Новой эры и руководящим принципам 19-го Национального конгресса КПК, а также соблюдать философию Партии по укреплению вооруженных сил для новой эры при обеспечении абсолютного лидерства Партии над вооруженными силами. Единственным и основополагающим критерием оценки успеха реформы является боеспособность вооруженных сил, поэтому мы должны полностью мотивировать наш их военнослужащих. Благодаря систематическому планированию, инициативному проектированию, инновационному развитию и общим реформам мы смогли построить политические основы социалистической военной политики с китайскими особенностями. Эта политика обеспечит надежную гарантию реализации цели Партии по созданию сильных вооруженных сил в новую эпоху и превращению китайских вооруженных сил в вооруженные силы мирового класса.

Нам необходимо перестроить политические системы для укрепления вооруженных сил. Мы должны разработать лучшую институциональную основу для систем управления военными человеческими ресурсами. Это включает в себя создание системы карьерного роста, совершенствование системы обеспечения благополучия и социального обеспечения военнослужащих, а также совершенствование системы воинской чести. Мы должны скоординированно реформировать наши политические системы, касающиеся военной подготовки, разработки оснащения, материально-технического обеспечения, исследований, мобилизации национальной обороны и военно-гражданской интеграции.

Нам необходимо продвигать реформу политических систем военного управления и создавать новые системы стратегического управления. Мы должны усовершенствовать систему расходов на оборону и обеспечить скоординированное распределение военных ресурсов. Мы должны комплексно принимать военные законы и нормативные акты и совершенствовать их кодификацию. Наши политические системы военного управления должны быть точными, эффективными, всеобъемлющими, основанными на процедурах и обязательными, с тем чтобы улучшить деятельность наших вооруженных сил и способствовать качественному развитию наших вооруженных сил.

Мы должны создать систему совместного оперативного командования, чтобы повысить наш потенциал в этом отношении. Мы должны развивать новые боевые силы и создавать новые боевые возможности. Мы должны усилить военную подготовку в боевых условиях, чтобы повысить боевую готовность.