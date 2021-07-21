Президент Туркменистана и избранный президент Ирана побеседовали по телефону

Президент Бердымухамедов и избранный президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры во вторник, 20 июля 2021 года.

Собеседники поздравили друг друга с праздником Курбан-Байрам и обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Раиси подчеркнул большой потенциал для расширения партнерства и сказал, что Иран рассматривает Туркменистан не просто как соседнюю страну.

“Я подчеркиваю, что оперативные переговоры должны начаться как можно скорее, чтобы ускорить развитие отношений”, – добавил избранный президент.

Раиси затронул тему быстро меняющей ситуации в Афганистане и подчеркнул необходимость срочных переговоров и консультаций в этой связи. Он добавил, что безопасность Афганистана должен обеспечивать его собственный народ, поскольку иностранные силы только создают угрозу безопасности в регионе.

Президент Туркменистана высоко оценил глубокие исторические и культурные связи, которые развиваются на основе принципов равенства, взаимного уважения и общих интересов двух стран.

Бердымухамедов поблагодарил Раиси за приглашение принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана, но сказал, что, к сожалению, он не сможет присоединиться из-за ранее запланированных мероприятий высокого уровня в Туркменистане. Он сообщил, что в церемонии примет участие высокопоставленная делегация Туркменистана.

Туркменский лидер пригласил Раиси на два региональных мероприятия, которые пройдут в Туркменистане –Шестой Каспийский саммит и 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Эти саммиты состоятся соответственно в октябре и ноябре этого года. Туркменистан является председателем ОЭС. /// nCa, 21 июля 2021 года