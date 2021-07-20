Российский грузоперевозчик доставил в Туркменистан строительную технику «КАМАЗ»

Эльвира Кадырова

Санкт-петербургский Филиал АО «РЖД Логистики» доставил две автобетононасосные установки на базе «КАМАЗ» из России в Туркменистан по железной дороге, сообщается на сайте РЖД.

Груз был погружен на две универсальные железнодорожные платформы и отправлен по маршруту Санкт-Петербург – Ашхабад через казахстанский погранпереход Болашак.

Общий вес перевозимой техники составил более 66 тонн.

Заказчик перевозки – одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний, реализующая проект в Туркменистане.

Силами филиала «РЖД Логистики» был оказан весь спектр экспедиторских услуг для клиента: прием и ответственное хранение техники на терминале, разработка и согласование схем погрузки, погрузка и крепление на сцепке двух платформ, оформление необходимой документации, оплата тарифов и сборов, а также предоставление информации по движению груза и мониторинг перевозки на всем пути следования.

В конце мая филиал АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге осуществил перевозку в Туркменистан 14 единиц транспортной техники от российского производителя ГАЗ. /// nCa, 20 июля 2021 г.