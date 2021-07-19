Международная конференция по возможностям всесторонней связанности между Центральной и Южной Азией: Итоги

Эльвира Кадырова

15-16 июля в Ташкенте состоялась Международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Форум, проведенный по инициативе Узбекистана, собрал высокопоставленных официальных лиц с 40 стран, а также делегации ведущих международных организаций и финансовых институтов.

Ключевыми спикерами открывающей сессии и пленарного заседания Конференции стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Афганистана Ашраф Гани, Премьер-министр Пакистана Имран Хан, министры иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, России, Китая и др.

Форум предоставил отличную возможность обсудить животрепещущую тему – Афганистан. Причем основной посыл состоял в том, чтобы вовлечь Афганистан в экономические и интеграционные процессы двух соседствующих регионов.

Каждая их стран-участниц конференции высказала массу позитивных предложений, которые в случае практической реализации, превратят регионы Центральной и Южной Азии в процветающее пространство Евразии.

По итогам Конференции принято Совместное заявление.

Узбекистан: между Центральной и Южной Азией необходим конструктивный диалог

Приветствуя участников конференции, Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что активный и конструктивный диалог между странами Центральной и Южной Азии откроет новые возможности для более полной реализации их торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала.

Для этого требуется выработка и реализация действенных мер для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры, внедрение цифровых систем. Соответствующие меры могли бы найти выражение в многостороннего Соглашении об экономическом сотрудничестве стран двух регионов, которое предлагает разработать Узбекистан.

«Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности наших регионов призвана стать железная дорога Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», – отметил Мирзиёев, говоря о транспортно-коммуникационном измерении.

Проект строительства Транс-афганского железнодорожного коридора в перспективе может соединить страны Центральной Азии с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одним направлением сотрудничества может стать совместный поиск путей обеспечения продовольственной безопасности. Узбекистан высказал инициативу под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провести встречу министров сельского хозяйства для выработки Программы по преодолению этих вызовов. Этот документ должен предусматривать проведение совместных разработок и исследований, внедрение передовых технологий, реализацию проектов производственной кооперации.

В числе приоритетных направлений взаимодействия узбекский лидер назвал совместное противостояние терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, в том числе в киберпространстве. В качестве первого шага он предложил разработать Совместный антинаркотический план действий, с участием Управления ООН по наркотикам и преступности.

Узбекистан озвучил готовность организовать специальную экспертную встречу по этим вопросам с участием представителей двух регионов на полях предстоящей в ноябре этого года в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Кроме того, Президент Узбекистана перечислил ряд возможностей для Центральной и Южной Азии в гуманитарном секторе – это экология и стимулирование зеленой развития; разработка в рамках Всемирной туристической организации Программы, которая будет направлена на популяризацию исторического и культурного наследия народов двух регионов; предложение о проведении под эгидой ЮНЕСКО международного форума «Историческое наследие Центральной и Южной Азии»; создание Молодежного совета стран Центральной и Южной Азии; создание онлайн-платформы сотрудничества университетов и научно-исследовательских центров; создание постоянно действующего экспертного пула для продвижения регионального сотрудничества.

Пакистан предлагает свои инфраструктурные проекты для лучшей связанности Центральной и Южной Азии

Премьер-министр Имран Хан отметил, что уникальное географическое положении Пакистана обеспечивает кратчайший и самый экономичный морской маршрут для рентабельной транзитной торговли через порты Карачи и Гвадар.

Также Пакистан приветствует налаживание партнерских связей Гвадара с другими портами регионов.

Другой проект – Китайско-Пакистанский Экономический Коридор – также в перспективе способен заложить фундамент для более обширной сети взаимосвязанности.

Однако, как подметил Имран Хан, стабильность играет ключевую роль в достижении оптимальных результатов взаимодействия и в этом плане существуют два серьезных вызова, один из которых – это ситуация в Афганистане.

«Пакистан продолжит оказывать поддержку всем инициативам по установлению мира и согласия в Афганистане», – добавил он.

Другой вызов заключается в неурегулированных пакистано-индийских разногласиях по Кашмирскому вопросу, что сдерживает полную реализацию экономического потенциала взаимодействия между крупнейшими рынками Китая, Индии, Центральной Азии.

Афганистан – кольцевая транспортная развязка Азии

Президент Ашраф Гани рассказал о планах своей страны превратить аэропорт Баграм и другие военные аэропорты в торгово-коммуникационные центры.

«Как государство, мы привержены четкому видению мира, стабильности и процветания посредством внутренних реформ и регионального сотрудничества», – заверил Президент Гани, добавив, что стремление к политическому урегулированию конфликта с Талибаном является национальным приоритетом.

Он призвал Талибан к взаимодействию с правительством Афганистана, чтобы положить конец войне, а также обратился с призывов к Пакистану использовать свои рычаги влияния для достижения мира и прекращения военных действий на афганской земле.

Что касается своих ожиданий от стран региона Ашраф Гани сказал: «Пожалуйста, отнеситесь к Афганистану с точки зрения нашего потенциала как азиатской кольцевой развязки, где на протяжении тысячелетий мы функционировали как центр потоков цивилизаций, культур, товаров, идей и людей».

По словам Гани, Афганистан просит не сочувствия, а четкой заинтересованности стран регионов в поиске механизмов сближения.

Китай готов содействовать взаимосвязанности Центральной и Южной Азии

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И выразил готовность своей страны совместно со странами Центральной и Южной Азии работать над формированием более тесного регионального партнерства в области взаимосвязанности.

С этой целью Ван И выдвинул предложение из четырех пунктов:

Во-первых, страны региона должны придерживаться принципов открытости и инклюзивности и поддерживать дух партнерства. Китай выступает против геополитических игр под предлогом взаимосвязанности и готов следовать принципам широких консультаций, совместного вклада и общих выгод, чтобы создать светлое будущее комплексного развития со всеми сторонами.

Во-вторых, Китай поддерживает строительство коридора, соединяющего Центральную и Южную Азии, способствуя тому, чтобы страны региона превратились из стран, не имеющих выхода к морю, в страны, «связанные наземным транспортным сообщением», и совместно строить крупный международный транспортный маршрут, соединяющий Европу с Азией.

В-третьих, страны региона должны придерживаться принципа взаимовыгодного сотрудничества, а также расширять финансовые услуги. Китай призывает Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития и Фонд Шелкового пути инвестировать в проекты связанности.

В-четвертых, страны региона должны придерживаться принципа общей безопасности и преодолевать препятствия в сотрудничестве. Китай настоятельно призывает соответствующие страны выполнять свои обязательства и стремиться не допустить ухудшения ситуации в области безопасности в Афганистане.

«Китай будет продолжать сотрудничать с международным сообществом, особенно с соседними странами Афганистана, для содействия мирным переговорам и в полной мере использовать роль Шанхайской организации сотрудничества и других механизмов», – добавил Ван И.

Кроме того, министр заявил о готовности КНР углублять сотрудничество со всеми сторонами в борьбе с “тремя силами зла” – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, контрабандой наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

Индия продвигает идею использования иранского порта Чабахар

Министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар в своем выступлении поддержал идею более широкого задействования в региональных схемах связанности иранского порта Чабахар, в проекте развития которого Индия участвует с 2016 года.

«Мы предложили включить порт Чабахар в рамки Международный Транспортный Коридор Север-Юг. Создание четырехсторонней рабочей группы Индия-Узбекистан-Иран-Афганистан по совместному использованию порта Чабахар является отрадным событием». – отметил он.

По словам главы МИД Индии, связь приобретает особое значение в контексте экономического восстановления после Covid, являясь самой собой экономическим мультипликатором. Тем более, что сейчас широко осознается потребность в более устойчивых и надежных цепочках поставок.

«Это не просто вопрос производства; это в равной степени проблема эффективной логистики. Всем нам нужно больше и множество вариантов. И это больше всего относится к области подключения», – подчеркнул он.

Туркменистан предложил создать Деловой совет Центральная Азия – Южная Азия

Выступая на пленарном заседании, министр иностранных дел Рашид Мередов уделил особое внимание развитию торгово-экономического и инвестиционного партнерства между регионами и изложил активную позицию Туркменистана в процессе создания эффективных транспортных и энергетических проектов, предложил задействовать потенциал региональных союзов в этой связи. Он также подчеркнул важность участия в этих проектах Афганистана.

Было отмечено, что особое внимание в Туркменистане уделяется активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток-Запад и Юг-Север, с выходом на страны Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Европы с использованием потенциала Каспийского моря.

В этом контексте туркменская сторона предложила рассмотреть возможности создания Делового совета Центральная Азия – Южная Азия в интересах развития и расширения торгово-экономических связей между странами в рамках межрегионального сотрудничества.

Также туркменская сторона призвала страны регионов к налаживанию тесного международного сотрудничества в области научно-медицинской дипломатии.

Россия выступает за формирование Большого Евразийского партнерства

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о российской инициативе формирования Большого Евразийского партнерства, предполагающей создание интеграционного пространства от Атлантики до Тихого океана, максимально свободного для движения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, открытого для всех без исключения стран Евразии и таких объединений, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Повышение взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией открывает новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных процессов на евразийском континенте», – подчеркнул Лавров

В данном направлении актуально расширение транспортных, особенно железнодорожных, путей сообщения между двумя регионами, что стало бы важным элементом создания «бесшовного», единого логистического пространства, которое связывало бы южные порты Ирана и Индии с северными городами России и стран Евросоюза.

Также глава МИД России указал на перспективность проектов в энергетической сфере. В качестве примера он привел проект атомной электростанции, реализуемый в Узбекистане, и выразил заинтересованность в участии в прокладке новых газотранспортных маршрутов, включая газопровод ТАПИ.

В своем выступлении Лавров высказался по афганской проблематике, поскольку «планы продвижения транспортно-логистических и энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию, должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью «на земле».

«Только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула. Поэтому достижение прочного мира в Афганистане, на наш взгляд, должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и на международной арене», – подчеркнул министр иностранных дел, подтвердив заинтересованность России в оказании содействия диалогу противоборствующих афганских сторон с целью прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального государства.

Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной и Южной Азии о развитии региональной взаимосвязанности

Министры иностранных дел государств Центральной и Южной Азии – участники Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», состоявшейся в городе Ташкенте 15-16 июля 2021 года,

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международному праву,

руководствуясь принципами открытости, транспарентности, равноправия, взаимного доверия и уважения в международных отношениях,

отмечая необходимость осуществления транзита и торговли между странами Центральной и Южной Азии в соответствии с международными нормами и правилами и принимая во внимание различные международные и региональные инициативы по развитию региональной взаимосвязанности, в целях повышения эффективности торгово-экономических связей между государствами двух регионов, реализации их уникального транспортно-транзитного и инвестиционного потенциала,

подчеркивая важность Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на десятилетие 2014–2024 годов»,

учитывая, что возрождение древних, исторических и культурных связей между странами Центральной и Южной Азии будет способствовать сотрудничеству в области формирования эффективных транспортно-коммуникационных сетей и торгово-экономических связей на всем континенте,

стремясь к дальнейшему укреплению исторически тесных и дружественных связей между народами Центральной и Южной Азии для улучшения уровня жизни и благосостояния населения стран двух регионов,

подтверждая свою приверженность ускорению коллективных преобразовательных экономических, социальных и экологических решений для лучшего восстановления от COVID-19 и достижения Целей Повестки 2030 в Десятилетие действий,

подчеркнули важность всестороннего и последовательного развития связей во всех областях между государствами Центральной и Южной Азии на принципах равноправия, взаимной помощи, уважения интересов друг друга в духе традиционной дружбы между народами двух регионов;

подтвердили необходимость наращивания сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики и технологических инноваций, прежде всего в области «зелёных» технологий, и признали прогресс, наблюдающийся в реализации проектов и инициатив в этих сферах;

поощряют взаимодействие в вопросах развития и использования транзитно-логистического потенциала регионов Центральной и Южной Азии путём расширения транспортно-коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с международными соглашениями и конвенциями, такими как TIR, и формирования новых международных транспортных коридоров, открывающих удобные, коммерчески выгодные и безопасные пути к морским портам;

подчеркнули важность роли Афганистана как «регионального моста» для соединения Центральной и Южной Азии и призвали к содействию экономическому развитию ИРА посредством реализации общих региональных проектов в мирохозяйственных связях;

выступили за координацию усилий стран двух регионов по широкому внедрению перспективных цифровых платформ посредством информационных технологий в сфере международной торговли, таможенного регулирования и транспорта, банковско-финансовой деятельности, а также здравоохранения, образования, науки и культуры, стремясь обеспечить кибербезопасность для всех;

отметили необходимость взаимного обмена опытом стран Центральной и Южной Азии по изучению, сохранению и укреплению историко-культурных, духовных и национальных ценностей;

особо подчеркнули важность формирования туристических маршрутов, охватывающих историко-культурные центры стран Центральной и Южной Азии;

выразили готовность и далее содействовать укреплению добрососедских и дружественных отношений и взаимопонимания между народами, углублению связей в области образования, науки и технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства, спорта;

особо подчеркнули важность обмена опытом и совместной выработки мер по решению экологических вопросов и вопросов управления стихийными бедствиями, при этом также разрабатывая совместные инициативы, которые способствуют защите окружающей среды и экосистем;

приветствовали разработку и подписание двусторонних и многосторонних документов, представляющих взаимный интерес и создающих условия для укрепления отношений между странами Центральной и Южной Азии;

согласились рассмотреть возможность совместной разработки проекта специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией в соответствии с национальными законодательством и нормативными актами.

Министры иностранных дел государств Центральной и Южной Азии отметили, что состоявшаяся в г. Ташкенте Международная конференция высокого уровня предоставила уникальную возможность открытого обсуждения всего комплекса актуальных вопросов развития и укрепления региональной взаимосвязанности между странами Центральной и Южной Азии.

В завершение участники конференции выразили благодарность Правительству и народу Узбекистана за теплое гостеприимство и организацию Конференции. /// nCa, 19 июля 2021 г.