Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом в Ташкенте

Эльвира Кадырова

Заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов находится с визитом в столице Узбекистана – городе Ташкенте с целью участия в Международной Конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая проходит 15-16 июля 2021 года. На полях форума глава внешнеполитического ведомства принял участие в нескольких двухсторонних и многосторонних встречах.

В августе Туркменистан проведет саммит стран Центральной Азии

Накануне конференции, 14 июля в Ташкенте состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии. Встреча была организована по инициативе туркменской стороны.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров – Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель министр иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев.

Министры обсудили подготовку к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Туркменистане 6 августа 2021 года. В частности, стороны обменялись мнениями по повестке предстоящей встречи, а также рассмотрены планируемые к принятию документы. Детально обсуждены организационно-протокольные вопросы.

Кроме того, затронуты наиболее актуальные вопросы сотрудничества между странами региона по таким направлениям, как торговля, транспорт, энергетика и противодействие пандемии.

Встреча с министром иностранных дел Казахстана

15 июля министр иностранных дел встретился со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в области промышленности, транспорта и связи, по культурно-гуманитарной линии.

Мередов и Тлеуберди подчеркнули полное взаимопонимание двух стран по многим международным вопросам, а также отметили значимость взаимной поддержки инициатив и кандидатур сторон в рамках международных структур. Стороны выразили готовность продолжать совместную работу по противодействию современным вызовам, как на двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Также рассмотрены возможности участия высокопоставленной делегации Казахстана на очередной Консультативной встрече Глав государств ЦА.

Встреча с министром иностранных дел Таджикистана

15 июля Рашид Мередов провел встречу с Министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Главной темой встречи стало рассмотрение торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, водопользования, в культурно-гуманитарной сфере.

Также затронуты вопросы регионального сотрудничества в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам. В частности, отмечалась значимость консолидации двух стран, нацеленных на поддержание политической стабильности в соседнем Афганистане.

Встреча со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

15 июля состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии г-жой Тери Хакала.

Отметив своевременность и эффективность встречи в очном формате, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Рассмотрен уровень торгово-экономических связей и взаимодействие по гуманитарной линии. Стороны проанализировали текущие и перспективные совместные проекты, в том числе в области здравоохранения, экологии, транспорта, образования.

Особый акцент сделан на ключевых аспектах региональной и международной повестки дня. Дипломаты высказались за усиление внешнеполитической координации для поддержания региональной стабильности и безопасности. В этом контексте подтверждена действенность налаженного механизма сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии.

Встреча США+ЦА

15 июля 2021 года в Ташкенте состоялись переговоры в рамках формата «C5+1» между министрами иностранных дел стран Центральной Азии и делегацией США.

Американскую делегацию возглавил Советник Президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рeндалл. На переговорах также присутствовал Залмай Халилзад, Спецпредставитель США по вопросам примирения Афганистана.

Основным пунктом повестки дня встречи стало обсуждение ситуации в Афганистане на фоне вывода американских сил. «Участники встречи выразили приверженность созданию стабильных и благополучных условий, способствующих мирному урегулированию ситуации в Афганистане», – сообщает МИД Туркменистана.

Также стороны уделили внимание ключевым сфера сотрудничества между странами Центральной Азии и США в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По итогам переговоров участники встречи приняли Совместное заявление.

Ниже приводится сообщение по данной теме от агентства ANI/Sputnik

США создадут базу поддержки для мира в Афганистане, говорит советник Байдена

Вашингтон [США] 15 июля (ANI/Sputnik): Соединенные Штаты будут продолжать добиваться решительной поддержки мирного процесса в Афганистане как на региональном, так и на международном уровнях, заявила в четверг советник по национальной безопасности Элизабет Шервуд-Рендалл.

Советник Белого дома сделала данное заявление во время встречи C5+1 в столице Узбекистана Ташкенте. Формат включает пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) плюс Соединенные Штаты.

«Мы будем продолжать поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесет афганцам мир, чего они заслуживают, и создаст прочную региональную и международную базу поддержки для будущего Афганистана», – отметила Шервуд-Рендалл.

Она подчеркнула, что члены C5+1 могут предпринять больше усилий сообща, а не в одиночку или на двусторонней основе для решения вопросов, представляющих общий интерес.

«Мы будем продолжать оказывать помощь в области безопасности Афганским национальным силам обороны, а также в области развития и гуманитарной помощи. Мы будем продолжать предпринимать агрессивные действия против террористических групп, которые угрожают США и подрывают безопасность наших союзников и партнеров, включая ваши страны», – добавила советник.

Продолжающийся вывод иностранных войск из Афганистана привел к обострению напряженности между правительственными войсками и движением “Талибан”. Радикальное движение активизировало территориальное продвижение и, как предполагается, захватило крупные сельские районы на севере страны.///ANI/Sputnik

В Ташкенте открылся Международный институт Центральной Азии

15 июля 2021 года состоялась торжественная церемония открытия Международного института Центральной Азии в г.Ташкенте.

В церемонии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, представители ООН, СНГ, ШОС, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В своем выступлении Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов отметил, что создание данного института свидетельствует о возрастании значимости региональных политических и экономических процессов, которые за последние годы особенно ярко проявляются в нашем регионе.

Он выразил уверенность в том, что новое учреждение будет служить площадкой для предметного экспертного обсуждения перспектив регионального взаимодействия, разработки конкретных и научно обоснованных предложений по многосторонним проектам в различных сферах.///Отчет подготовлен nCa, 15 июля 2021 г.