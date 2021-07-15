Непродуманная холодная война, подрывающая мировую добрую волю американских союзников

Тарик Саиди

Решения, принятые в моделируемой реальности, могут иметь неприятные последствия, когда начинаешь действовать в практической плоскости.

Имитация реальности обычно происходит на встречах единомышленников, например, это недавно состоявшиеся саммиты Большой Семерки и НАТО.

Существующая реальность – это тенденции, преобладающие в обществе или стране; такая реальность динамична, переменчива и несколько непредсказуема.

Существующая реальность – это совокупность надежд и устремлений, страхов и предубеждений, амбиций и желаний в обществе или стране. Действительность – это наследие полученных и забытых уроков. Это промежуточная точка между мечтами и кошмарами.

Все эти нелепые термины, такие как B3W, мир, основанный на правилах, этическая инфраструктура, является продуктом моделируемой реальности. Авторы этих нелепостей похлопывают друг друга по плечу, пытаясь создать ощущение некоего «единения».

Однако, возвращаясь в свои страны и пытаясь продать такие новинки своему собственному народу, они испытывают столкновение имитируемой реальности с действительностью.

Но есть один неучтенный момент – поколение, собирающееся на саммитах G7 и НАТО, не является поколением, которое представляет или понимает основную часть своих обществ, а тем более граждан всего мира, которые являются продуктом социальных сетей и электронных подключений.

Эти лидеры возвращаются в свои страны и просят своих избирателей разозлиться на Китай и Россию, хотя это совершенно бесполезное занятие.

Почему? – Это первый вопрос, который задает молодое поколение. Это также первый вопрос, который задает малыш.

Почему?

Для них Китай – это смартфоны, электромобили, доступные гаджеты и электроника, экзотическая еда и одежда по почте, которая иногда бывает на два размера меньше.

Они рассматривают Китай главным образом как источник доступных товаров, которые облегчают жизнь.

Для них Китай – это Тик-ток и забавные видеоролики.

Их контакты с китайским народом в основном ограничены китайской диаспорой в их собственных странах – обычно называемых азиатами – и китайскими студентами. Они находят их симпатичными и дружелюбными.

Обычно между людьми, находящимися у власти, и молодежью существует дистанция в одно или полтора поколения.

Каждое новое поколение становится все более глобальным и испытывает сильную аллергию на конфронтационную политику.

Смена поколений видна повсюду, даже в рядах НАТО. По сравнению с должностными лицами начального уровня НАТО около 20 лет назад, нынешнее молодое поколение чувствует себя довольно неуютно, защищая политику своих старших.

Другим примером такой эволюции поколений является ОБСЕ. Около 20 лет назад ОБСЕ представляла собой «НАТО в гражданском», стремящейся вмешиваться во внутренние дела принимающей страны, с энтузиазмом втискивающей довольно плохую модель демократии в глотку каждому. Новое поколение сотрудников ОБСЕ чутко реагирует на потребности и особенности принимающей страны.

Для молодежи гнев на Китай и Россию неуместен и не взывает к их чувству справедливости.

В альтернативной вселенной расстояние не имеет значения для молодежи. Они состоят в отношениях на расстоянии, у них есть круг друзей, который простирается по всему земному шару, и они знают больше о жизни людей в далеких странах, чем о своих собственных соседях по улице.

Они связаны глобально и не имеют никакой связи с людьми, которые притворяются, что представляют их интересы на форумах, таких как саммиты Большой семерки и НАТО.

Они ненавидят махинации тех, кто обладают властью и авторитетом. На самом деле они питают отвращение к людям, обладающим властью и авторитетом. Они ненавидят конфронтационную политику, потому что именно от них ожидают, что они пойдут на фронт и отдадут свои молодые жизни в войнах, начатых под ложными предлогами.

Все это складывается воедино и истощает запас доброй воли, который страна или нация накапливают годами.

Важно понимать, что добрая воля – это результат репутации, а репутация – это то, что приобретается или теряется на основе представлений.

Репутация и, как следствие, добрая воля создают пространство для того, чтобы страна действовала глобально. Если бы одной власти было достаточно без доброй воли, дядя Сэм не покинул бы базу в Баграме посреди ночи.

Американским союзникам важно понять, что социальные сети – это территория без границ. Мнения формируются и рассыпаются в мгновение ока. Восприятие приобретается и отбрасывается, не выходя из дома. Экран смартфона – это король, и именно там динозавры, собирающиеся на саммитах G7 и НАТО, являются предметом шуток.

Существует предел тому, как далеко может зайти мантра “плечо к плечу”, не вызывая внутренних травм. Прыгать вместе в пропасть – романтическая идея, но в реальной жизни она не применима.

Выражаясь довольно экстремальными терминами, США движутся в пропасть. Признаки уже налицо: гнев на кого-то другого за собственные ошибки; явное высокомерие, которое ослабило умственные способности; переоценивание себя и недооценивание всех остальных; вместо того, чтобы набрав скорость, обогнать конкурентов, они пытаются накренить игровое поле, чтобы выиграть гонку и т.д.

Настало время американским союзникам решить, хотят ли они очутиться там, где США окажутся уже завтра. /// nCa, 15 июля 2021 г.

Продолжение следует….