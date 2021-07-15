Итак, Искусство – это Навык или Талант? …

Набат Гурбанныязова

Обычно, когда мы думаем об искусстве, мы представляем временную шкалу, историю одного стиля, за которым следует следующий: романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм и так далее.

На протяжении веков искусство считалось «привилегией» одаренных профессионалов, тех, кто был глубоко погружен в этот изящный процесс «самовыражения».

Сегодня, по мере появления массы возможностей, границы между профессиональными художниками и теми, для кого искусство – это хобби и страсть, довольно тонкие. Искусство способно вдохновлять и позволять людям видеть вещи с разных точек зрения. Кроме того, способность к самовыражению через искусство само собой является искусством.

Подтверждением тому стала совместная выставка трех молодых талантливых художников, объединенных страстью к искусству, которая состоялась 10 июля 2021 года в Ашхабаде.

Итак, давайте познакомимся: г-жа Ая Бердыева (@art.brdv), г-жа Джема Моммодова (@monly_dream) и г-н Фархад Сабедов (@art.farkhad)

Ая Бердыева с детства увлекалась рисованием и творчеством. К 15 годам Ае посчастливилось стать ученицей известной художницы Дилором Алимовны, которая открыла девочке волшебный мир искусства с неизведанной стороны. Отсутствие у Аи академического образования в области искусств не мешает ей создавать прекрасные картины. Действительно, для одаренного человека не существует границ.

Джема Моммодова – яркий пример того, как совершенно неожиданно обнаруживается талант к самовыражению через искусство. С детства Джема была окружена людьми, которые напрямую не связаны с искусством, но являются истинными ценителями искусства и вдохновляются им. Кроме того, мама оказала влияние и поддержала Джему в самопознании и совершенствовании. Впечатления от путешествий по разным странам и знакомства с различными культурами открыли Джеме мир искусства. Сложно угадать, где зажигается та самая искра – возможно, это было посещение Сикстинской капеллы в Риме, а может быть это были уличные художники в Барселоне… Разгораются бесконечный интерес и устремления, движимые пылающим талантом!

Желание выразить внутренний мир подтолкнуло Фархада Сабедова встать на путь художника-портретиста, хотя он всегда увлекался разными направлениями: ведь невозможно стать мастером, ограничивая себя! Как и для многих, все началось с простого увлечения, которое переросло в нечто большее. Фархад начал свой профессиональный путь с поступления в специальную художественную школу, после окончания которой продолжил самосовершенствоваться, и, в конечном итоге, этот процесс принес великолепные плоды -завораживающие портреты, преисполненные живостью и силой.

Как говаривал Генри Мур: «Быть художником – значит верить в жизнь».

Оказываясь на подобных экспозициях, независимо от того, художник вы или нет, вы покидаете реальность, иногда странную реальность, и начинаете верить в жизнь, хорошую жизнь …

Поистине, искусство делает нас более человечными и сплоченными … /// nCa, 15 июля 2021 г.

Несколько фотографий c выставки: