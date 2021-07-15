Туркменистан и Индия подписали Меморандум о взаимопонимании по оказанию грантовой помощи для осуществления высокоэффективных проектов развития общества

Посол Индии в Туркменистане д-р Видху П. Наир и министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельди Сердаров подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании по индийскому гранту для осуществления высокоэффективных проектов развития общества.

Меморандум о взаимопонимании будет способствовать реализации проектов социально-экономического развития Туркменистана, особенно в таких областях, как расширение прав и возможностей женщин, благополучие детей, поддержка средств к существованию, образование, подготовка кадров в области здравоохранения, сельское хозяйство и агропромышленность, микроирригация, возобновляемые источники энергии, торговля, транспорт и связь и т.д.

Заявление о предоставлении грантовой помощи было сделано министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром во время 2-го Диалога «Индия-Центральная Азия», состоявшегося в октябре 2020 года. /// Посольство Индии в Туркменистане, 14 июля 2021 г.

Несколько фотографий с церемонии подписания меморандума: