Страны ШОС готовы поддерживать Афганистан политически и экономически

Эльвира Кадырова
14 июля в Душанбе состоялось встреча Контактной группы «ШОС-Афганистан» с участием министров иностранных дел Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
По итогам встречи было принято Совместное Заявление.
В документы подчеркивается, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.
Страны ШОС подтверждают «позицию о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев».
В заявлении также выражается готовность государств ШОС к дальнейшему углублению сотрудничества с Афганистаном в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе путем максимально полной реализации потенциала участия ИРА в статусе государства-наблюдателя в деятельности ШОС.
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь: http://rus.sectsco.org/news/20210714/767793.html
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Следует отметить, что неминуемо после бегства США-НАТО, Афганистан со всеми его будущим и сложностями – особенно экономическими – ляжет на плечи региона Центральной Азии и прилегающих к региону стран, что фактически и соответствует географическому охвату ШОС.
В своем выступлении на встрече контактной группы Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил целесообразность активизирования работы над текущим проектом Плана практических мер содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках Контактной группы.
Он также подчеркнул, что «непрерывная политико-дипломатическая поддержка межафганского диалога, осуществляемая по линии государств-членов ШОС, позволила наметить обнадеживающие перспективы в поиске рецептов мирного урегулирования конфликта в стране. В тоже время государства-члены ШОС в двустороннем порядке оказывают всяческую поддержку и помощь Афганистану, а также развивают связи в различных областях.
«Этот процесс должен сопровождаться планомерным вовлечением Афганистана в развитие региональной транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры, которое критически важно как для восстановления экономики страны, так и для повышения уровня сопряженности различных сонаправленных интеграционных инициатив, выдвинутых лидерами наших государств», – добавил он.
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Одна из стран ШОС, разделяющая с Афганистаном самую протяженную границу – это Пакистан. Сегодня в Пакистане насчитывается более 3 миллионов афганских беженцев. Причем многие афганцы, даже после репатриации, возвращаются в Пакистан, поскольку у себя на родине они сталкиваются с безработицей, отсутствием качественных медицинских услуг и образования.
«Если военная конфронтация между афганскими сторонами сохранится, мы предвидим более глубокую нестабильность, экономический кризис, новую волну притока беженцев в соседние страны и рост терроризма», – заявил на встрече ШОС министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши.
«Существуют очевидные ограничения в отношении того, как много могут сделать друзья и партнеры Афганистана. В конечном счете, сами афганцы должны действовать мудро и предусмотрительно и в высших интересах афганского народа», – признал он.
Но, со своей стороны, Исламабад предлагает помочь многострадальному Афганистану следующими способами:
- Решительно поддерживая необходимость политического урегулирования ситуации путем переговоров.
- Подчеркивая важность сокращения масштабов насилия и прекращения огня.
- Продолжая оказывать решительную поддержку мирному процессу в Афганистане.
- Добиваясь того, чтобы афганские стороны действовали за столом переговоров конструктивно, в установленные сроки и с ориентацией на результат.
- Настоятельно призывая стороны обсудить будущее видение/дорожную карту для Афганистана.
- Предотвращая срыв процесса “третьими сторонами”.
- Обещая не позволить Афганистану стать опосредованной площадкой для региональных амбиций.
- Соглашаясь уважать решения, принятые афганцами относительно их будущего.
- Подтверждая поддержку долгосрочного восстановления и экономического развития Афганистана.
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Действительно, если Афганистану удастся достичь в будущем какого-либо хрупкого политического перемирия, это станет тем самым «семенем», откуда возможно появится росток истинной Афганской государственности и суверенитета в новейшей истории. Но становление политической самостоятельности естественно не может происходить в отрыве от развития экономической устойчивости и безопасности. И в данном ключе, многое зависит от традиций добрососедского участия и взаимопомощи, которые заложены в менталитет центральноазиатских народов и народов стран ШОС. /// nCa, 15 июля 2021 г.