Страны ШОС готовы поддерживать Афганистан политически и экономически

Эльвира Кадырова

14 июля в Душанбе состоялось встреча Контактной группы «ШОС-Афганистан» с участием министров иностранных дел Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По итогам встречи было принято Совместное Заявление.

В документы подчеркивается, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Страны ШОС подтверждают «позицию о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев».

В заявлении также выражается готовность государств ШОС к дальнейшему углублению сотрудничества с Афганистаном в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе путем максимально полной реализации потенциала участия ИРА в статусе государства-наблюдателя в деятельности ШОС.

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь: http://rus.sectsco.org/news/20210714/767793.html

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Следует отметить, что неминуемо после бегства США-НАТО, Афганистан со всеми его будущим и сложностями – особенно экономическими – ляжет на плечи региона Центральной Азии и прилегающих к региону стран, что фактически и соответствует географическому охвату ШОС.

В своем выступлении на встрече контактной группы Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил целесообразность активизирования работы над текущим проектом Плана практических мер содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках Контактной группы.

Он также подчеркнул, что «непрерывная политико-дипломатическая поддержка межафганского диалога, осуществляемая по линии государств-членов ШОС, позволила наметить обнадеживающие перспективы в поиске рецептов мирного урегулирования конфликта в стране. В тоже время государства-члены ШОС в двустороннем порядке оказывают всяческую поддержку и помощь Афганистану, а также развивают связи в различных областях.

«Этот процесс должен сопровождаться планомерным вовлечением Афганистана в развитие региональной транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры, которое критически важно как для восстановления экономики страны, так и для повышения уровня сопряженности различных сонаправленных интеграционных инициатив, выдвинутых лидерами наших государств», – добавил он.

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Одна из стран ШОС, разделяющая с Афганистаном самую протяженную границу – это Пакистан. Сегодня в Пакистане насчитывается более 3 миллионов афганских беженцев. Причем многие афганцы, даже после репатриации, возвращаются в Пакистан, поскольку у себя на родине они сталкиваются с безработицей, отсутствием качественных медицинских услуг и образования.

«Если военная конфронтация между афганскими сторонами сохранится, мы предвидим более глубокую нестабильность, экономический кризис, новую волну притока беженцев в соседние страны и рост терроризма», – заявил на встрече ШОС министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши.

«Существуют очевидные ограничения в отношении того, как много могут сделать друзья и партнеры Афганистана. В конечном счете, сами афганцы должны действовать мудро и предусмотрительно и в высших интересах афганского народа», – признал он.

Но, со своей стороны, Исламабад предлагает помочь многострадальному Афганистану следующими способами:

Решительно поддерживая необходимость политического урегулирования ситуации путем переговоров.

Подчеркивая важность сокращения масштабов насилия и прекращения огня.

Продолжая оказывать решительную поддержку мирному процессу в Афганистане.

Добиваясь того, чтобы афганские стороны действовали за столом переговоров конструктивно, в установленные сроки и с ориентацией на результат.

Настоятельно призывая стороны обсудить будущее видение/дорожную карту для Афганистана.

Предотвращая срыв процесса “третьими сторонами”.

Обещая не позволить Афганистану стать опосредованной площадкой для региональных амбиций.

Соглашаясь уважать решения, принятые афганцами относительно их будущего.

Подтверждая поддержку долгосрочного восстановления и экономического развития Афганистана.

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Действительно, если Афганистану удастся достичь в будущем какого-либо хрупкого политического перемирия, это станет тем самым «семенем», откуда возможно появится росток истинной Афганской государственности и суверенитета в новейшей истории. Но становление политической самостоятельности естественно не может происходить в отрыве от развития экономической устойчивости и безопасности. И в данном ключе, многое зависит от традиций добрососедского участия и взаимопомощи, которые заложены в менталитет центральноазиатских народов и народов стран ШОС. /// nCa, 15 июля 2021 г.