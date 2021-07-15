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Страны ШОС готовы поддерживать Афганистан политически и экономически

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Эльвира Кадырова

14 июля в Душанбе состоялось встреча Контактной группы «ШОС-Афганистан» с участием министров иностранных дел Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По итогам встречи было принято Совместное Заявление.

В документы подчеркивается, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Страны ШОС подтверждают «позицию о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев».

В заявлении также выражается готовность государств ШОС к дальнейшему углублению сотрудничества с Афганистаном в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия, в том числе путем максимально полной реализации потенциала участия ИРА в статусе государства-наблюдателя в деятельности ШОС.

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь: http://rus.sectsco.org/news/20210714/767793.html

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Следует отметить, что неминуемо после бегства США-НАТО, Афганистан со всеми его будущим и сложностями  – особенно экономическими – ляжет на плечи региона Центральной Азии и прилегающих к региону стран, что фактически и соответствует географическому охвату ШОС.

В своем выступлении на встрече контактной группы Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил целесообразность активизирования работы над текущим проектом Плана практических мер содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках Контактной группы.

Он также подчеркнул, что «непрерывная политико-дипломатическая поддержка межафганского диалога, осуществляемая по линии государств-членов ШОС, позволила наметить обнадеживающие перспективы в поиске рецептов мирного урегулирования конфликта в стране. В тоже время государства-члены ШОС в двустороннем порядке оказывают всяческую поддержку и помощь Афганистану, а также развивают связи в различных областях.

«Этот процесс должен сопровождаться планомерным вовлечением Афганистана в развитие региональной транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры, которое критически важно как для восстановления экономики страны, так и для повышения уровня сопряженности различных сонаправленных интеграционных инициатив, выдвинутых лидерами наших государств», – добавил он.

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Одна из стран ШОС, разделяющая с Афганистаном самую протяженную границу – это Пакистан. Сегодня в Пакистане насчитывается более 3 миллионов афганских беженцев. Причем многие афганцы, даже после репатриации, возвращаются в Пакистан, поскольку у себя на родине они сталкиваются с безработицей, отсутствием качественных медицинских услуг и образования.

«Если военная конфронтация между афганскими сторонами сохранится, мы предвидим более глубокую нестабильность, экономический кризис, новую волну притока беженцев в соседние страны и рост терроризма», – заявил на встрече ШОС министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши.

«Существуют очевидные ограничения в отношении того, как много могут сделать друзья и партнеры Афганистана. В конечном счете, сами афганцы должны действовать мудро и предусмотрительно и в высших интересах афганского народа», – признал он.

Но, со своей стороны, Исламабад предлагает помочь многострадальному Афганистану следующими способами:

  • Решительно поддерживая необходимость политического урегулирования ситуации путем переговоров.
  • Подчеркивая важность сокращения масштабов насилия и прекращения огня.
  • Продолжая оказывать решительную поддержку мирному процессу в Афганистане.
  • Добиваясь того, чтобы афганские стороны действовали за столом переговоров конструктивно, в установленные сроки и с ориентацией на результат.
  • Настоятельно призывая стороны обсудить будущее видение/дорожную карту для Афганистана.
  • Предотвращая срыв процесса “третьими сторонами”.
  • Обещая не позволить Афганистану стать опосредованной площадкой для региональных амбиций.
  • Соглашаясь уважать решения, принятые афганцами относительно их будущего.
  • Подтверждая поддержку долгосрочного восстановления и экономического развития Афганистана.

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Действительно, если Афганистану удастся достичь в будущем какого-либо хрупкого политического перемирия, это станет тем самым «семенем», откуда возможно появится росток истинной Афганской государственности и суверенитета в новейшей истории. Но становление политической самостоятельности естественно не может происходить в отрыве от развития экономической устойчивости и безопасности. И в данном ключе, многое зависит от традиций добрососедского участия и взаимопомощи, которые заложены в менталитет центральноазиатских народов и народов стран ШОС. /// nCa, 15 июля 2021 г.

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