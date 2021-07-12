Непродуманная холодная война – она полна забавных абсурдов

Тарик Саиди

Давайте начнем с нелогичного утверждения – это непродуманная холодная война.

Это нелогично, поскольку предполагает, что может быть и хорошо продуманная холодная война.

Конечно, не существует такой вещи, как хорошо продуманная холодная война, и уж точно не происходящая сейчас.

Недавно состоявшийся саммит G7 и саммит НАТО, которые использовались в качестве стартовых площадок для этой холодной войны, не были столь значимыми событиями. Потому что, бравада, громко звучавшая во время этих саммитов, меркнет на фоне бесславного бегства американских войск с базы Баграм в Афганистане.

Эти саммиты больше походили на комедийные шоу. — Сколько творчества понадобилось, чтобы придумать несколько забавно абсурдных терминов, таких как B3W, мир, основанный на правилах, и этическая инфраструктура.

Построить новый лучший мир – B3W

Построить новый лучший мир или B3W – это термин, который заставляет нас верить, что в какой-то момент в прошлом мир был лучше.

Давайте рассмотрим это утверждение:

Мир был лучше, когда в Джибути не было многоцелевого порта Дорале, международного аэропорта имени Хасана Гуледа Аптидона и международного аэропорта имени Ахмеда Дини Адмеда в Обоке?

Мир был лучше, когда в Эфиопии не было своей Восточной промышленной зоны вблизи Аддис-Абебы?

Мир был лучше, когда в Кении не было железной дороги стандартной колеи, соединяющей Момбасу с Найроби?

Мир был лучше, когда в Нигерии не было железнодорожной линии Абуджа-Кадуна?

Мир был лучше, когда в Уганде не было гидроэлектростанции Карума и гидроэлектростанции Исимба

Мир был лучше, когда между Китаем и Европой не было грузовых поездов?

Мир был лучше, когда на Мальдивах не было искусственного острова Хулхумале?

Существует около 790 таких примеров, которые, должно быть, крутились в головах участников саммита «Большой семерки», когда они изобретали термин B3W.

Цель: Противодействовать китайской инициативе «Пояса и пути».

Обещание: Вложить около 40 триллионов долларов в развивающиеся страны к 2035 году.

Если к 2035 году развивающимся странам действительно будет выделено 40 триллионов долларов, это означает в среднем 2,85 триллиона долларов, то есть 2857 миллиардов долларов ежегодно, повторимся ЕЖЕГОДНО.

Достаточно сделать несколько простых расчетов: в этом году в саммите G7 приняли участие 11 стран. Некоторые из них не входят в группу, но были приглашены на саммит. Европейский союз, в состав которого входят 27 стран, был представлен на саммите делегацией. Если предположить, что все участники, включая приглашенных гостей, и все 27 членов ЕС дали предварительное согласие по поводу обязательства, это означает, что каждая из этих 38 стран должна ежегодно изыскивать не менее 75 миллиардов долларов в течение следующих 14 лет для предоставления развивающимся странам.

75 миллиардов долларов каждый год? От каждой из этих 38 стран?

К сожалению, ВВП некоторых из этих стран составляет менее 75 миллиардов долларов. К ним относятся Болгария, Хорватия, Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения.

Это сокращает вероятных участников схемы до 29.

Давайте еще раз посчитаем.

Теперь у нас осталось 29 стран, которые должны объединить свои ресурсы, чтобы ежегодно выделять 2857 миллиардов долларов развивающимся странами, чтобы сделать этот мир лучше.

Это означает, что каждая из этих стран должна вкладывать более 98 миллиардов долларов в год в это благородное дело.

Давайте встретимся здесь в то же время в следующем году и посмотрим, насколько обещание было выполнено.

Мир, основанный на правилах

Это намеренно расплывчатый термин, нашумевший до небес.

Что касается всего мира, то Устав ООН – это документ, который мировое сообщество согласилось соблюдать.

Если страны G7 потеряли свою копию Устава ООН, то этот документ свободно доступен в Интернете. Мы будем рады отправить им ссылку для скачивания.

В любом случае, ниже приедем преамбулу к Уставу ООН:

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и

создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ

проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и

объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и

обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и

использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов,

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.

Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают международную организацию под названием «Объединенные Нации».

Когда мы пытаемся понять необходимость термина “мир, основанный на правилах”, на ум приходит только одно объяснение: Большая Семерка – это бывшие колониальные державы.

Они заявили о необходимости “мира, основанного на правилах”, но они не сформулировали эти правила.

А всё потому, что они намерены изобретать правила по мере развития событий.

Более конкретно, они тоскуют по более простым временам, когда мир подчинялся тому, что они говорили. К сожалению, мир сдвинулся с мертвой точки.

Этическая Инфраструктура

Этическая инфраструктура? Это замечательная шутка.

Давайте рассмотрим эту нелепую идею на нелепом примере.

Например, сковорода не может быть этичной или неэтичной. Именно использование сковороды может быть этичным или неэтичным. Если мы пожарим на ней яйцо, это будет этично, если только мы не украли яйцо из курятника соседа. С другой стороны, если мы ударим кого-то сковородкой по голове, это неэтично.

Что предположительно подразумевается под термином “этическая инфраструктура”, так это то, что она этична, если она построена западной компанией, и неэтична, если она построена развивающейся страной за счет собственных ресурсов или с помощью Китая или России.

Мы вернемся к этому разговору в последующих частях этой серии. /// nCa, 12 июля 2021 года

Продолжение следует….