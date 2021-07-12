Министр иностранных дел Китая посетит страны Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Государственный советник, министр иностранных дел Китая Ван И посетит Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан с 12 по 16 июля 2021 года, сообщил официальный представитель МИД КНР во время очередного брифинга для прессы.

Министр примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встрече министров иностранных дел Контактной группы ШОС-Афганистан и международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

В ходе визита Ван И встретится с лидерами трех стран Центральной Азии. Он проведет переговоры со своими коллегами, примет участие в многосторонних мероприятиях.

“Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан являются дружественными, близкими соседями и стратегическими партнерами Китая”, – заявили в МИД Китая.

Визит Ван И является важной дипломатической миссией, направленной на укрепление традиционной дружбы и сотрудничества со странами Центральной Азии, содействие развитию ШОС, содействие миру и стабильности в Афганистане, а также укрепление совместных усилий по реализации инициативы Пояса и Пути.

В последний раз министры иностранных дел Китая и стран Центральной Азии встречались в мае на второй встрече в формате Китай+Центральная Азия (C+C5) в Сиане. /// nCa, 12 июля 2021 г.