Борьба с COVID-19 и обеспечение того, чтобы никто не остался позади

Армида Салсия Алисджахбана, Канни Вигнараджа и Бамбанг Сусантоно

Если мир хочет победить пандемию COVID-19 и обеспечить, чтобы никто не остался позади в процессе восстановления, необходимо обратить внимание на две проблемы, вызванные пандемией: цифровизация и региональное сотрудничество.

Обеспечение всестороннего охвата в Азиатско-Тихоокеанском регионе является одной из самых больших проблем.

Еще до COVID-19 цифровая революция изменила образ работы людей и предприятий. По мере развития пандемии ускоренное внедрение цифровых технологий помогло правительствам, образованию, частным предприятиям и людям продолжать свою деятельность в условиях социального дистанцирования, ограничений и других мер сдерживания. Высокоскоростное подключение к Интернету и финансовые технологии открывают огромные перспективы для расширения доступа к финансовым услугам и поддержания жизнеспособности местной экономики даже во времена кризиса. Тем не менее, многие бедные домохозяйства, женщины и уязвимые группы населения не смогли позволить себе или получить доступ к преимуществам цифровизации.

Цифровые различия внутри стран региона и между ними угрожают усугубить существующие пробелы в экономическом и социальном развитии. Нам нужен более справедливый доступ к цифровым технологиям для стимулирования инноваций и создания новых бизнес-моделей.

Региональное сотрудничество должно быть переориентировано на Цели устойчивого развития (ЦУР).

Региональное сотрудничество играет важнейшую роль в управлении процессом выхода из нынешнего кризиса, и необходимо вновь сосредоточить внимание на экологических и социальных аспектах сотрудничества. Совместная работа также может помочь странам добиться цифровой трансформации для всех, в том числе посредством совместных усилий по развитию и расширению цифровой инфраструктуры, а также правовых и нормативных реформ, которые делают эти услуги более доступными.

Пандемия выявила неадекватность систем здравоохранения, образования и социальной защиты в регионе, что еще больше осложнило жизнь беднейших и социально изолированных слоев населения и усугубило неравенство внутри общин и стран, особенно для женщин. Кризис показал ценность создания универсальных систем социальной защиты для всех членов общества – от младенцев до пожилых – которые могут быть укреплены для оказания дополнительной помощи во время кризиса. Кроме того, существуют огромные различия в способности стран оградить себя от пандемии и внедрить вакцины. Это расширяет пробелы в развитии. Необходимо вновь сосредоточить внимание на людях, их благополучии и возможностях в рамках регионального сотрудничества.

При восстановлении после пандемии COVID-19 экологическая устойчивость должна занять гораздо более центральное место в усилиях по интеграции экономических, социальных и глобальных производственно-сбытовых цепочек. Создавая низкоуглеродную экономику, в том числе за счет нового акцента на промышленность и туризм для создания экологически чистых рабочих мест, мы можем помочь создать более устойчивый регион.

Хотя правительства признают потенциал для обеспечения более экологически устойчивого развития в рамках восстановления, многое еще предстоит сделать, если мы хотим достичь целей Парижского соглашения об изменении климата и защитить природный капитал и биоразнообразие нашей планеты.

Удовлетворение потребностей людей и планеты

Эти вопросы, освещенные в недавнем совместном докладе наших трех организаций, заслуживают большего внимания, поскольку страны проведут на этой неделе встречу для обзора осуществления ЦУР на Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций. Политики сосредоточили свое внимание на сдерживании пандемии и удовлетворении насущных потребностей людей.

Ощутимые действия по многочисленным взаимосвязанным аспектам ЦУР ставят перед нами сложные политические и финансовые задачи. Региональное сотрудничество в области финансирования может помочь странам мобилизовать и расширить ресурсы для достижения ЦУР. Ключевые приоритеты включают сотрудничество в области налогообложения на основе общих стандартов и усилия по решению проблем налоговых убежищ и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, страны региона могут сотрудничать в разработке стимулов для приведения частных инвестиций в соответствие с ЦУР и расширения использования инструментов, ориентированных на устойчивое развитие, которые задействуют региональные и глобальные рынки капитала.

Следует отметить еще одну форму международного сотрудничества. Правительства, многосторонние организации, банки развития, благотворительные организации и частный сектор объединили усилия в беспрецедентных усилиях по борьбе с пандемией, таких как инициатива по глобальному доступу к вакцинам COVID-19 (COVAX).

Наука, техника и инновации, поддерживаемые такими партнерствами, будут и впредь стимулировать усилия стран по восстановлению и повышению устойчивости.

Сегодня то, что начинается как сугубо локальное, вскоре может превратиться в глобальное явление. Активизированная многосторонность может и должна быстрее реагировать на новые вызовы и расширять предоставление общественных благ. Вместе наши организации будут стремиться развивать такое сотрудничество для достижения ЦУР.

Армида Салсия Алисджахбана является исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

Канни Вигнараджа – помощник Генерального секретаря, Программа развития Организации Объединенных Наций

Бамбанг Сусантоно является вице-президентом Азиатского банка развития /// nCa, 12 июля 2021 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)