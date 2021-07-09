Стратегия и тактика талибов в период их рассредоточения по Афганистану после вывода американских войск

Тарик Саиди

Президент Джо Байден, наконец, проглотил горькую пилюлю, выступая из Восточной комнаты Белого дома 8 июля 2021 года. Объявив, что вывод американских войск из Афганистана будет завершен к 31 августа 2021 года, он фактически признал поражение в 20-летней войне.

По его словам, после 20 лет войны идеальные условия, которые США когда-то надеялись создать до вывода войск, так и не материализовались.

Скорость вывода иностранных войск из Афганистана с мая этого года сопоставима со скоростью распространения талибов по всей стране.

Необходимо правильно интерпретировать стратегию и тактику движения “Талибан”. Для этого просто представьте их без бород и тюрбанов. Представьте, что большинство из них в надлежащей военной форме, а некоторые в темных костюмах и галстуках. – Это внезапно поможет оценить изощренность их стратегии и тактики.

Это те же самые талибы, которые правили 90% территории Афганистана, включая Кабул, в последнее десятилетие 20 века, и все же они другие. По сравнению с прошлой эпохой, большинство из них лучше и весьма всесторонне образованы. Их мировоззрение также вполне современное, что в значительной степени объясняется их смартфонами и доступом в Интернет.

Их превосходство на поле боя неоспоримо. Для тех, кто все еще сомневается на этот счет, последним доказательством является бесславный уход американских войск с базы Баграм глубокой ночью, когда они даже не поставили в известность своих афганских партнеров.

Их мастерство за столом переговоров проявилось в мирном соглашении, заключенном в Дохе, где они ни на дюйм не отступили ни от одного из своих требований.

Чтобы понять их нынешнюю стратегию и тактику, необходимо иметь в виду два момента: 1. Талибы не признают действующее правительство в Афганистане; 2. В соглашении, заключенном в Дохе, они обещали не атаковать иностранные силы, но не давали никаких подобных обещаний в отношении афганских сил.

За последние несколько недель движение “Талибан” быстро развернулось. Сейчас они контролируют около 200 районов, что составляет более половины территории Афганистана. Почти во всех случаях население сдалось мирным и добровольным путем.

Взятие под контроль большого числа округов, но не провинциальных центров, за исключением двух случаев, предполагает некоторые конкретные цели:

Талибы делят страну на небольшие, управляемые очаги.

Они устанавливают свои собственные контрольно-пропускные пункты на пунктах въезда и выезда, что позволит им регулировать перемещение грузов и людей. Они могут предотвратить появление многочисленных группировок в любой области.

В районах, взятых Талибами под свой контроль, создаются суды общей юрисдикции, которые вершат грубое, но честное правосудие. Доступность быстрого и бесплатного правосудия – в этом и состоит привлекательность талибов приемлемыми для большинства населения, по крайней мере, в полугородских и сельских районах.

Разделение страны на зоны размером с район гарантирует талибам то, что афганские силы не смогут свободно перемещаться из одной точки конфликта. Кроме того, так “Талибан” получает возможность входа и выхода из горячих точек без особого сопротивления.

Талибы взяли под контроль окрестности трех пограничных пунктов с Центральной Азией, одного с Ираном и двух с Пакистаном. Это было сделано для предотвращения поступления оружия и боеприпасов и/или подкреплений для противоборствующих сил.

Они пообещали, что не будут пытаться захватить базу в Баграме, по крайней мере пока.

Талибы заявили о том, что у них нет намерений нападать на существующие объекты инфраструктуры, более того, они пообещали обеспечить их защиту. Единственным исключением был один случай, когда они явно направили политический сигнал.

Нынешняя структура движения “Талибан” обеспечивает большую автономию местным командирам. Местные подразделения следуют руководящим принципам, но принимают свои собственные решения. Такая тактика основана на уроках, извлеченных во время их последнего пребывания у власти, и хорошо согласуется с эгалитарной природой афганцев.

Делегация талибов встретилась с представителями афганского правительства в Тегеране на прошлой неделе. Обе стороны согласились с тем, что кровопролитие и конфликт не могут привести ни к какому решению.

Одновременно талибы объявили, что в течение месяца они заявят о своих собственных предложениях относительно будущего Афганистана. Необходимо подождать.

Выстраивание отношений с талибами на основе прошлых представлений о них приведет к дорогостоящим ошибкам в суждениях. /// nCa, 9 июля 2021 года