Узбекские центр экономических исследований проанализировал потенциал торговли между Центральной и Южной Азией

Эльвира Кадырова

В 2020 году суммарный товарооборот стран Центральной Азии с странами Южной Азии оценивается в 4,4 млрд.долл. США. Таковы оценки узбекского Центра Экономических Исследований и Реформ (ЦЭИР).

Наибольшие доли в товарообороте стран Центральной Азии с странами Южной Азии занимают Казахстан (52,8%), Узбекистан (31,2%) и Туркменистан (10,4%), заявил на прошлой неделе Директор ЦЭИР Обид Хакимов на онлайн конференции «Взаимодействие Центральной и Южной Азии: почему это важно в регионе и за его пределами».

Однако, по анализу ЦЭИР, в торговле между двумя регионами существует достаточный неиспользованный потенциал. Торговля с Южной Азией составляет лишь 3,2% от общего внешнеторгового оборота региона, составляющего 142,6 млрд.долл.США.

Сопоставительный анализ структуры экспорта стран ЦА и структуры импорта стран Южной Азии показал, что по совпадающим товарным позициям импорт стран Южной Азии составляет почти 560 млрд.долл.

По данным ЦЕИР, в 2019 году такие южноазиатские страны, как Индия, Бангладеш, Пакистан импортировали минеральных удобрений на 8,6 млрд.долл.США.

Экспорт этого же вида продукции из стран ЦА составил 384,3 млн.долл. и в страны Южной Азии из ЦА было поставлено химических удобрений только на 32,3 млн.долл.США.

Больший объем экспорта из Центральной Азии в южноазиатском направлении приходится на Афганистан, что объясняется географической близостью и наличием связующей инфраструктуры.

Однако, как отметил руководитель ЦЭИР, центральноазиатские страны «заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с странами Южной Азии, особенно с Афганистаном, Индией и Пакистаном». Имеется потенциал по наращиванию экспорта пищевой продукции, в частности пшеницы, фруктов, овощей, в основном бобовых, а также орехов. ///nCa, 9 июля 2021 г.