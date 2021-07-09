Ташкент проведет конференцию, посвященную сотрудничеству Центральной и Южной Азии

Равиля Кадырова

15-16 июля в Ташкенте состоится международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

В конференции примут участие Президент Шавкат Мирзиёев, Президент Афганистана Ашраф Гани, Премьер-министр Пакистана Имран Хан, министры иностранных дел России, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, высокопоставленные представитель государств Южной Азии, руководители международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов и компаний, ведущих научно-исследовательских и аналитических центров.

На секционных заседаниях форума планируется обсуждение таких тем, как «Торговая и транспортная взаимосвязанность для устойчивого роста», «Возрождение культурно-гуманитарных связей как путь к укреплению дружбы и взаимного доверия», «Региональная безопасность. Вызовы и угрозы».///nCa, 9 июля 2021 г.