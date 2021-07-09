Талибан не намерен нарушать границы Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Талибы не нарушат границы государств Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, и дают гарантии безопасности иностранных дипломатических и консульских миссий, базирующихся на территории страны.

Об этом было заявлено представителями Движения 8 июля в ходе консультаций в Москве со Спецпредставителем Президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Делегацию из четырех человек возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

Кроме того, Талибы выразили твердую решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны.

В ходе встречи были рассмотрены ситуация в Афганистане и перспективы запуска межафганских переговоров.

Талибы подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций, сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее, группировка на своем официальном сайте опубликовала заявление с заверениями о том, что появление Талибана на границах сопредельных с Афганистаном стран не вызовет пограничных осложнений.

На одной из недавних пресс-конференций министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на угрозы для Центральной Азии, исходящие от стягивающихся в регионе сил ИГИЛ.

6 июля ЦЕНТКОМ сообщил о том, что вывод американских войск из Афганистана завершен более чем на 90%. ///nCa, 9 июля 2021 г.