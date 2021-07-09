Министры иностранных дел России и Центральной Азии встретятся в Ташкенте

16 июля в Ташкенте состоится четвертая встреча министров иностранных дел России, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщалось на пресс-брифинге МИД России.

Главы МИД обсудят сотрудничество в сфере региональной безопасности. Внимание будет уделено противодействию угроз, исходящих от международных террористических организаций, угроз незаконного оборота наркотиков и проблеме иностранных террористов-боевиков.

Министры рассмотрят ключевые вопросы региональной и международной политики, сотрудничество и совместные меры в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Прошлый министериал проводился в онлайн-формате в октябре 2020 года. ///nCa, 9 июля 2021 г.