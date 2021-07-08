Туркменский пассажирский флот пополнился новым круизным судном

Президент Бердымухамедов вернулся в Ашхабад 7 июля из своей рабочей поездки в Балканский велаят.

В последний день своего визита президент дал благословение на ввод в эксплуатацию недавно приобретенного прибрежного круизного судна «Рахат», который вошел в состав флота ” Türkmendeňizderýaýollary” (TurkmenSeaRiverWays).

33-метровое судно построено судостроительным заводом Республики Татарстан Российской Федерации.

Судно рассчитано на туристические прогулки и пассажирские перевозки в радиусе 100 миль от своей базы. «Рахат» будет курсировать из порта Туркменбаши. /// nCa, 8 июля 2021 года