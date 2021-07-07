Туркменистан укрепляет транспортную связанность по направлениям Восток-Запад, Север-Юг – запланировано строительство моста через пролив Гарабогазгол

Туркменистан построит новый автомобильный мост через пролив Гарабогазгол на Каспийском море. Запланированный инфраструктурный объект внесет огромный вклад в возможности транспортной связанности по направлениям с Востока на Запад и с Севера на Юг.

Планы были представлены Президенту Бердымухамедову во вторник, 6 июля, во время его визита на залив Гарабогазгол, который отделен узкой полосой суши от Каспийского моря и соединяется с общим водным пространством одноименный проливом.

Мост станет важным элементом инфраструктуры на автомагистрали Жетыбай–Жанаозен–Кендерли-Гарабогаз-Туркменбаши, соединяющей Туркменистан и Казахстан.

Общая протяженность этой автомагистрали составляет 298 км, из которых 73 км приходится на территорию Казахстана и 225 км – на Туркменистан.

Автодорога и мост были построены еще в советские времена, но по техническим характеристикам существующая инфраструктура не подходит для интенсивного транспортного потока – более 1200 транспортных средств уже ежедневно проезжают по этому маршруту и транспортные потоки динамично растут из-за активизации торговой и транзитной деятельности в регионе.

Вся автомагистраль модернизируется до четырехполосной дороги, и обе страны на своих территориях проделали значительную работу по приведению трассы в соответствие с международными стандартами.

Новый мост через пролив Гарабогазгол шириной 21 метр протянется на 354 метра.

Туркменистан проведет международные тендеры на его проектирование и строительство.

Прежнее название Гарабогаза – Бекдаш.

Дорога Туркменбаши-Гарабогазол является частью европейского маршрута M37, европейского маршрута E121 и сети азиатских автомобильных дорог AH5. Вместе они образуют огромную сеть трасс, соединяющих Китай, Южную Азию, Центральную Азию, Россию, Кавказ и Европу. /// nCa, 7 июля 2021 г.