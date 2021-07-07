МЭА: Туркменистан возглавит рост газовой добычи в Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Мировой спрос на газ к 2024 году достигнет почти 4,3 триллиона кубометров, что на 7% выше, чем до пандемии, утверждается в новом докладе о перспективах и состоянии газового трынка Международного Энергетического Агентства (МЭА).

В 2020 году из-за мягкой зимы в северном полушарии и воздействия пандемии Covid-19 спрос на природный газ в мире упал на 1,9%, или 75 млрд кубометров. В текущем году, по прогнозам МЭА, глобальный спрос поднимется на 3,6%.

Движущими силами роста спроса на «голубое топливо» станут экономики Китая, Индии, а также развивающиеся рынки Южной и Юго-Восточной Азии, что обусловлено экономической активностью и переходом с угля и нефти на более чистые виды топлива.

«Увеличение спроса на газ говорит о том, что мировая экономика оправляется от шока пандемии и газ продолжает заменять более интенсивное по выбросам топливо», – комментирует директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.

Согласно докладу, Туркменистан возглавит рост газового производства в Центральной Азии, в то время как потенциал добычи будет более ограниченным в Казахстане. Другая газодобывающая страна региона – Узбекистан столкнется с серьезными трудностями в области добычи ресурсов, что приведет к ожидаемому прекращению экспорта газа к 2025 году.

Трубопроводный экспорт из Центральной Азии в Китай в течение прогнозируемого периода оценивается на уровне 40-45 млрд кубометров в год. Показатели невысокие по сравнению с 2019 годом, поскольку несмотря на увеличение экспортных потоков из Туркменистана (на 8%), поставки газа из Узбекистана и Казахстана сократятся.

Полный текст доклада “Gas market Report, Q3-2021” доступен здесь: https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2021

В соответствии с Концепцией развития топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 года, объем производства товарного газа в богатом нефтью Казахстане снизится до 26,6 млрд. кубометров к 2025 году, однако внутреннее потребление вырастет до 24,4 млрд кубометров – ввиду продолжающейся газификации регионов и запланированных газохимических проектов. В связи с этим поставки на внешние рынки будут в обозримой перспективе сокращаться.

В прошлом году Узбекистан заявил о планах к 2025 году полностью прекратить газоэкспорт с целью полной внутренней переработки газа и увеличения производства продукции с добавленной стоимостью. ///nCa, 7 июля 2021 г.