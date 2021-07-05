Россия не драматизирует афганскую ситуацию и готова защитить центральноазиатских соседей от ИГИЛ – США объявили о формате будущего присутствия в Афганистане

Эльвира Кадырова

Главную угрозу для безопасности Центральной Азии представляют не талибы, а активизировавшийся в Афганистане ИГИЛ, для устранения этих угроз Россия предпринимает ряд усилий.

«Важно обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы. Причем делают это используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу, 2 июля.

Глава МИД РФ указал на то, что «игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере ИРА, прямо на границах стран, являющихся союзниками» России.

ИГИЛ пользуется поспешным выводом войск НАТО из Афганистана и затянувшейся подготовкой к мирным межафганским переговорам. В последнем Лавров обвинил некоторых официальных лиц в Кабуле, проявляющих безответственное поведение.

По его словам, Россия «проводит консультации по двусторонним каналам и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы».

Кроме того, Москва пытается воздействовать на Кабул по вопросу о прекращении затягивания процесса переговоров, «достижения договоренностей о формировании переходного правительства». Соответствующие усилия также предпринимаются по линии расширенной «тройки», куда входят Россия, США, Китай и Пакистан.

Накануне заявлений Лаврова, тема возможных рисков для Центральной Азии со стороны талибов освещалась в ходе мидовского пресс-брифинга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, сославшись на заявления представителей Движения Талибан, что талибы не намерены обострять отношения с соседними странами.

По оценкам российский стороны, нарастание боевой напряженности в провинциях Афганистана, граничащих с Центрально-Азиатскими государствами, чревато развитием гуманитарного кризиса и ростом потоков беженцев в регионе.

В целом, Москва не драматизирует «традиционное для данного периода года обострение вооруженного противостояния между правительственными силами и боевиками Движения Талибан» и надеется, что после очередного завершения «боевого сезона» противоборствующие стороны все же проявят готовность к мирному диалогу.

Судя по сдержанно-умеренному тону Москвы, Россия не втянется в какие-либо военные авантюры в Афганистане, но и не допустит экспорта экстремистско-террористических потоков к своим южным границам – в Центральную Азию.

Фактически, Талибан не может представлять серьезную озабоченность для безопасности Центральной Азии. В задачах этого военизированного движения – прежде всего установление/восстановление политической власти в Афганистане.

В конце июня на официальном сайте Исламского Эмирата Афганистана было заявлено следующее: «Мы заверяем все соседние с Афганистаном страны, что никаких проблем с прибытием моджахедов в приграничные районы не возникнет, будут сохраняться хорошие отношения, как и раньше, и не будет создаваться никаких препятствий для передвижения по границе. Более того, территории соседних стран также будут в безопасности с нашей стороны».

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На прошлой неделе министры иностранных дел двух сопредельных с Афганистаном стран – Таджикистана и Узбекистана – побывали в Вашингтоне. Согласно пресс-релизам Государственного Департамента и Министерства Обороны США, написанных одинаковым дипломатическим текстом, стороны отметили важность «дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества и разделили свое желание продолжать тесное сотрудничество по таким вопросам, как борьба с терроризмом, безопасность границ и наращивание потенциала оборонных институтов».

В пятницу, в день встреч Абдулазиза Камилова и Сироджиддина Мухриддина с министром обороны США Ллойдом Остином, Bloomberg опубликовал статью (в традиционном для американских и западных сми стиле) со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией» о том, что Штаты могут договориться с Узбекистаном и Таджикистаном об использовании территории этих центральноазиатских стран для проведения разведывательных операций в Афганистане.

В этот же день в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби от комментариев по поводу медиа-утечки воздержался, отметив, что «дает возможность этим двум странам говорить самим за себя». В то же время он заявил, что возможности дистанционных действий обсуждаются с рядом соседей Афганистана.

Прослеживается явное желание Вашингтона переформатировать свое региональное присутствие, сместив плацдарм из Афганистана в регион Центральной Азии, и убить одним выстрелом двух зайцев — закрепиться в зоне политико-военного влияния России и оказаться напрямую у границ Китая.

Однако, такие планы, судя по всему, не столь стремительны в реализации, как хотелось бы американским стратегам.

Таджикистан может рассчитывать на ОДКБ и 201-ю российскую базу при экстремальном сценарии.

Узбекистан, который все больше позиционирует себя в качестве важной страны в деле интеграции Центральной Азии и Южной Азии и принимает большие усилия по сближению с соседями, не станет рисковать имеющимися достижениям. Тем более, что у Ташкента уже имеется неприятный опыт размещения военный базы США. Вероятно, Узбекистану предпочтительнее будет договориться с будущим правительством в Кабуле. На то имеется ряд причин и экономического характера. Афганистан занимает пятое место в рейтинге роста узбекского экспорта – его доля в двухстороннем товарообороте составляет 99%. Афганистан – это крупный рынок сбыта для узбекской электроэнергии, пшеницы, металлургической продукции. Плюс ко всему, Узбекистан вовлечен в трансафганские железнодорожные проекты, которые предоставят внутриконтинентальной стране выход к водам Индийского океана (например, через будущую железную дорогу Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, с возможным выходом на пакистанский порт Гвадар). Вряд ли Ташкент обменяет все эти потенциальные преимущества на принятие у себя американских солдат, понимая, что их присутствие не означает исключительно «безопасность», а грозит и другими побочными эффектами в виде понуканий по теме «демократизации и прав человека» и дестабилизации.

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Байден в пятницу четко дал понять, что окончательный вывод американских войск из Афганистана не состоится в ближайшие дни, опровергнув сообщения ведущих американских СМИ о том, что военнослужащие вернуться домой уже к 4 июля. «Мы на верном пути именно туда, куда движемся. Но мы просто не сможем сделать все это до сентября — я хотел бы гарантировать, что у нас будет достаточно «рабочего пространства», – заявил он репортерам.

Пентагон рассчитывает вывести войска до конца августа, после чего двухсторонние отношения с силами безопасности Афганистана вступят в новый этап развития.

По последним решениям министра обороны США, командование миссией в Афганистане будут передано главе Центрального Командования ВС США генералу Фрэнку Маккензи. Он возглавит усилия США по разработке вариантов материально-технической и финансовой поддержки афганских сил.

Кроме того, Остин одобрил создание контингента ВС США в Афганистане, который возглавит контр-адмирал ВМС Питер Вазели. Его командование будет базироваться в Кабуле и будет поддерживаться бригадным генералом Кертисом Баззардом, который назначен главой Управления по обеспечению безопасности оборонных сил Афганистана со штаб-квартирой в Дохе.

Перед Кабульским подразделением будут стоять четыре задачи. Во-первых, защита дипломатического присутствия США в стране. Во-вторых, поддержка требований безопасности в международном аэропорту Хамида Карзая. В-третьих, постоянные консультирование и помощь афганским национальным силам обороны и безопасности по мере необходимости. И в-четвертых, поддержка контртеррористических усилий.

Ранее сообщалось, что в Афганистане после окончательного вывода иностранных войск останется до 1000 военнослужащих США. /// nCa, 5 июля 2021 г .