Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана обсудили график предстоящих региональных встреч

Эльвира Кадырова

2 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Особое внимание было уделено графику международных мероприятий, в том числе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и VI Каспийскому саммита, сообщает МИД Казахстана.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления казахско-туркменского сотрудничества в духе стратегического партнерства, а также ход реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, таких как СВМДА И ССТГ./// nCa, 5 июля 2021 г.