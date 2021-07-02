В Туркменистане расширена концепция предотвращения преступности – назначен новый министр внутренних дел

Президент Бердымухамедов провел в четверг, 1 июля 2021 года, расширенное заседание Государственного совета безопасности.

Встреча проходила в две части. В первой части руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты о деятельности подведомственных сфер за период январь-июнь 2021 года.

Во второй части к заседанию присоединились члены кабинета министров, хякимы велаятов, представители обеих палат парламента и политических партий, руководители ряда организаций государственного сектора и другие должностные лица.

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В ходе заседания президент подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Маметхана Чакыева от должности министра внутренних дел “в связи с переходом на другую работу”.

Одновременно президент подписал указы о назначении Овездурды Ходжаниязова министром внутренних дел. Он занимал должность заместителя министра внутренних дел. Ходжаниязов также был повышен в ранге с подполковника (полиции) до полковника (полиции).

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Вторая часть несколько отличалась от заседаний подобного характера. Президент отметил, что ответственность за предотвращение преступности и нарушений и поддержание общественного порядка лежит на всей структуре правительства и гражданского общества, а не только на правоохранительных органах.

Он подчеркнул необходимость устранения условий и причин, которые могут привести к преступным деяниям и нарушению порядка.

Ниже приводится соответствующая часть из сообщения TDH:

Затем расширенное заседание Государственного совета безопасности было продолжено с участием руководителей Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша, заместителей Председателя Кабинета Министров, хякимов велаятов и города Ашхабад, руководителей политических партий и общественных организаций.

На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, связанные с поддержанием высокого уровня общественного правопорядка, обеспечением мира и благополучия в стране, охраной жизни и здоровья человека.

Обращаясь к собравшимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что последовательно претворяется в жизнь государственная политика по охране жизни и здоровья человека в нашей Отчизне, где в соответствии с Основным Законом – Конституцией наивысшей ценностью общества и государства является человек. Огромная работа проводится по формированию мирного общества и поддержанию на высоком уровне общественного правопорядка для благополучной и счастливой жизни граждан.

Как вы знаете, продолжил лидер нации, важной задачей военных и правоохранительных органов, хякимликов, Генгешей, общественных объединений и других организаций является предупреждение различных видов правонарушений, выявление, анализ и устранение причин и условий, приводящих к ним, а также проведение разъяснительно-просветительских мероприятий в этом направлении. В связи с тем, что предпринимаемые соответствующими структурами практические шаги в данной сфере не отвечают предъявляемым требованиям, в настоящее время, к сожалению, имеет место ряд недостатков, сказал глава Туркменистана.

В продолжение темы Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание участников заседания на важности сплочённости в обществе с целью обеспечения благополучной и мирной жизни в стране, в особенности профилактики противоправных действий. Следует тщательным образом изучать причины подобных фактов, своевременно проводить скоординированную работу по их предупреждению, отметил лидер нации, заявив, что наша главная цель – формирование последовательно развивающегося и совершенного мирного общества.

Деятельность правоохранительных органов должна быть направлена не только на определение мер наказания за совершённые деяния. Данные структуры должны принимать активное участие в мероприятиях, нацеленных на то, чтобы направить оступившихся на правильный путь, воспитать и вернуть их в общество, подчеркнул глава Туркменистана, поручив силовым ведомствам быть в авангарде осуществляемых в этой сфере работ и в перспективе усилить свою деятельность.

Нельзя с безразличием относиться к судьбе человека, порокам общества. Необходимо содействовать мирной и счастливой жизни народа, совершенствованию общества, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем слово было предоставлено замес­тителю Председателя Кабинета Минист­ров, секретарю Госсовета безопасности Ч.Аманову, который отчитался о положении дел в стране по рассматриваемому вопросу, а также о предпринимаемых практических шагах с целью успешного решения стоящих перед военными и правоохранительными органами задач.

В продолжение глава государства привёл ряд конкретных фактов, связанных с ненадлежащим уровнем профилактических работ, проводимых силовыми структурами по предупреждению различного рода правонарушений. В этой связи лидер нации сделал акцент на важности активного участия хякимликов, Генгешей, общественных объединений и других организаций в соответствующих мероприятиях воспитательного плана среди населения. Наряду с этим необходимо вести учёт лиц, освободившихся из заключения, решать вопросы их трудо­устройства, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Заострив внимание на строгом соблюдении Правил дорожного движения всеми его участниками, глава Туркменистана адресовал ряд конкретных поручений министру внутренних дел О.Ходжаныязову.

Как отметил лидер нации, для обеспечения правопорядка в органах внутренних дел следует особое внимание уделить глубокому изучению общественного мнения, усилению криминалистических исследований и аналитической деятельности в этом направлении. В числе приоритетных аспектов назвав выявление и учёт граждан, к которым должны применяться профилактические меры, Президент страны распорядился проводить с ними индивидуальную работу, оказывать содействие в решении социально-бытовых вопросов и принимать активное участие в их повседневной жизни.

Говоря о людях, испытывающих жизненные трудности, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов заявил о важности всесторонней поддержки и помощи им в реализации прав и свобод. На систематической основе следует принимать эффективные меры, направленные на оказание содействия в трудовом и социальном плане.

Лидер нации также акцентировал внимание на необходимости осуществлять соответствующую работу с лицами, освободившимися из мест заключения. В частности, отмечалось, что нужно предпринимать конкретные шаги социально-экономического, воспитательного и правового характера для того, чтобы они влились в общество, наладили свою жизнь. Прежде всего, сов­местно с хякимликами следует решать вопросы их трудоустройства, сказал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Особый акцент был сделан на необходимости усиления мер, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий. В данном контексте было поручено держать под строгим контролем следование Правилам дорожного движения, в особенности соблюдение водителями установленной скорости движения.

Затем глава Туркменистана остановился на приоритетных векторах деятельности органов прокуратуры. Как отметил Президент страны, данной структурой не на должном уровне осуществляется надзор за исполнением законодательства.

Обращаясь к Генеральному прокурору Б.Атдаеву, глава государства распорядился активизировать агитационно-просветительские и разъяснительные мероприятия, нацеленные на противодействие преступности среди населения, организовывать их совместно с представителями правоохранительных органов, учреждений образования и здравоохранения, хякимликов и общественных организаций.

Одной из первоочередных задач было определено усиление надзора за чётким и единообразным соблюдением законодательства для предупреждения правонарушений. Военные и правоохранительные органы должны вести слаженную работу по борьбе с преступностью, скоординированно действовать в этом направлении.

Особое внимание следует уделить строгому контролю за реализацией полицией и органами местного самоуправления соответствующих предъявляемым требованиям совместных мер в данной области. При этом важно оказывать им необходимое содействие в проводимой работе.

В продолжение заседания Президент Туркменистана отметил, что большие полномочия возложены на судебные органы по профилактике правонарушений, сделав акцент на значении организации деятельности данной структуры на должном уровне. В этом контексте председателю Верховного суда Г.Уссанепесову были адресованы конкретные поручения.

Одним из перспективных направлений было названо активное участие судебных органов в совершенствовании законодательства по предупреждению правонарушений. Глава государства распорядился тщательно анализировать условия, приводящие к преступлениям, своевременно информировать соответствующие структуры и принимать деятельное участие в профилактике этих причин. В ряду основных задач лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов определил повышение уровня доверия людей к правоохранительным органам.

Также подчёркивалась необходимость в установленные сроки рассматривать заявления, поступающие от граждан, и принимать по ним законные решения. Говоря о важности внедрения в практику проведение выездных заседаний судов, лидер нации заявил, что следует чаще проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Обращаясь к руководителю Министерства адалат Б.Мухамедову, Президент страны поручил усилить осуществляемую в этом направлении деятельность, принимать активное участие в совершенствовании законодательства по профилактике правонарушений. Также было дано указание об организации на систематической основе агитационно-просветительских и разъяснительных работ с целью повышения правовой грамотности населения, достижения чёткого понимания каждым гражданином своих прав и обязанностей.

Заострив внимание на первоочередных задачах Министерства национальной безо­пасности, глава Туркменистана адресовал руководителю ведомства Г.Аннаеву соответствующие указания.

В числе приоритетных векторов Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал последовательное проведение в пределах возложенных полномочий мероприятий предупредительно-разъяснительного характера с целью профилактики правонарушений. Для предотвращения противоправных действий нужно активизировать работы, реализуемые совместно с учреждениями образования среди населения, и в особенности среди несовершеннолетних, поясняя им права и обязанности перед родителями, государством и обществом.

Далее лидер нации остановился на вопросах внутренней миграции. В данной связи отмечалась важность организации деятельности Государственной миграционной службы в соответствии с требованиями времени.

Обращаясь к руководителю ведомства Б.Овезову, глава Туркменистана дал указание обеспечить строгий контроль за регистрацией граждан, временно меняющих место постоянного жительства в связи с трудоустройством в других регионах страны. Эту работу следует проводить совместно с хякимликами велаятов, сказал Президент страны.

В продолжение лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов адресовал ряд конкретных распоряжений министру обороны Б.Гундогдыеву, начальнику Государственной пограничной службы Я.Нурыеву и председателю Государственной таможенной службы М.Худайкулыеву. В ряду первоочередных задач были названы усиление воспитательной, социально-правовой деятельности, проводимой среди личного состава возглавляемых учреждений, осуществление анализа соблюдения воинской дисциплины и строгий контроль за ней.

Затем, обращаясь к участникам заседания, Президент Туркменистана отметил роль учреждений образования, профессио­нальных союзов, Союза женщин, Молодёжной организации, комитетов Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша в проводимых агитационно-просветительских, разъяснительных мероприятиях воспитательного значения с целью противодействия правонарушениям. В данном контексте акцент был сделан на необходимости их более деятельного участия в работе по воспитанию представителей молодёжи образованными, с широким мировоззрением, патриотами Отчизны, трудолюбивыми, рассудительными.

В данном контексте учреждениям образования, общественным организациям, комитетам Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша было поручено организовывать соответствующие мероприятия, направленные на глубокое уяснение каждым гражданином своих прав и обязанностей перед государством и обществом.

В продолжение выступления Президент Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз акцентировал внимание участников заседания на первоочерёдности проведения хякимликами, местными правоохранительными органами, учреждениями образования и здравоохранения, общественными объединениями работ по профилактике правонарушений. Данные структуры должны держать под полным контролем положение дел в этом направлении и систематически организовывать соответствующие мероприятия, заявил глава Туркменистана.

– Только сплотившись и осуществляя скоординированную, целенаправленную деятельность, мы сможем предупреждать правонарушения, укрепить правопорядок, обеспечить общественную стабильность, – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Это также будет содействовать воспитанию высоконравственного, глубоко патриотичного, добросовестного молодого поколения, вобравшего в себя лучшие черты национального менталитета, достижению поставленных высоких рубежей по превращению родной Отчизны в одно их передовых государств мира, формированию совершенного общества.

Следует предпринимать практические шаги по безукоризненному выполнению обозначенных задач и определённых в законодательстве других положений, а также вести непримиримую борьбу с различного рода преступлениями, добиться того, чтобы в нашей стране всегда царили благополучная жизнь и сплочённость общества, сказал лидер нации.

Отметив, что все поставленные вопросы будут держаться на особом контроле, глава Туркменистана выразил уверенность в том, что все вышеобозначенные задачи будут успешно решены.

В завершение Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов пожелал участникам расширенного заседания Госсовета безопасности крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в ответственной службе во имя процветания страны и счастья её народа./// nCa, 2 июля 2021 г.