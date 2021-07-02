Великобритания и Германия согласовали внешнеполитические приоритеты, в том числе и по Центральной Азии

Эльвира Кадырова

30 июня 2021 года министры иностранных дел Великобритании и Германии подписали Совместную декларацию о сотрудничестве в области внешней политики и безопасности.

Документ, который стал первым двухсторонним соглашением между Великобританией и Германией подобного рода, подписан накануне визита канцлера Меркель в Королевство.

По вводной и первой части Декларации вполне очевидно то, что Великобритания (к слову, покинувшая ЕС) все же выступает единым фронтом с европейским объединением на глобальной политической арене по стратегическим вопросам безопасности и лидерства.

Среди них – «поддержка многосторонности и международного порядка, основанного на правилах», «приверженность евроатлантической безопасности», «продвижение безопасного мира, уважения к демократии, верховенству закона, глобального образования и прав человека, включая гендерное равенство, свободу СМИ, свободу религии и убеждений».

Обозначено в документе также стремление Лондона и Берлина к совместным подходам в региональной политике в наиболее геополитически значимых точках Старого и Нового Света. И Центральная Азия входит в число таких регионов. Ниже приводится соответствующий пункт из текста Декларации (прим. – неофициальный перевод), в общих чертах описывающий какие европейские ценности Германия и Великобритания будут защищать в отношениях в центрально-азиатской пятеркой и к чему их поощрять:

«24. Центральная Азия: Мы будем работать сообща в оказании поддержки правительствам Центральной Азии, с тем, чтобы они стали более открытыми для реформ и все более согласованными с международной системой, основанной на правилах, признавая потенциал Центральной Азии в качестве моста между Европой и Азией. Мы обязуемся работать с регионом Центральной Азии в целом, а также с отдельными странами с целью повышения устойчивости к внешним угрозам, в частности, за счет эффективного управления и развития глобально интегрированных экономик, которые привлекают международные инвестиции, чтобы обеспечить стабильность и возможности для граждан, в том числе женщин, меньшинств и молодого поколения. Посредством сотрудничества и диалога мы будем отстаивать ценности, включая демократизацию и права человека, продвигая активное гражданское общество и развивая разнообразные и энергичные средства массовой информации. Что касается изменения климата, мы продолжим поощрять правительства к принятию и выполнению амбициозных обязательств по использованию чистой энергии, защите окружающей среды и устойчивому использованию ресурсов с учетом долгосрочных потребностей как граждан, так и региональных партнеров, признавая при этом тесную связь между изменением климата и безопасностью».

Текст Совместной Британо-Германской Декларации доступен здесь: https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-declaration-june-2021/uk-germany-joint-declaration-june-2021

На первый взгляд, заявленные подходы германо-британского дуэта в ЦА коррелируются с контекстом принятой в 2019 году региональной Стратегии ЕС.

Однако, парадигма международных отношений стремительно меняется, все больше напоминая сдвиги тектонических плит. Центральная Азия – это сосед, пытающийся посильно помочь вечно «кровоточащему» Афганистану, регион, взаимосвязанный с Россией экономически и договоренностями в области безопасности, стратегический евразийский сегмент в глобальной китайской инициативе Пояса и Пути. И в каждой из этих ролей весомость региона растет.

Действительно, важно не упустить свой шанс на партнерство с Центральной Азии. И конечно, особенно необходимо, чтобы эпитетами к «партнерству» стали продвижение равноправного диалога, поощрение взаимоуважения, поддержка самоидентичного пути государственного и общественного развития. /// nCa, 2 июля 2021 г.