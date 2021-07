Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – (8-й выпуск)

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. На протяжении ста лет вся борьба, жертва, творчества Коммунистической партии Китая, которая сплачивала и вела за собой китайский народ, была направлена на достижение одной цели — великого возрождения китайской нации.

2. Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упорно сражалась в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции.

3. Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотверженной борьбе за могущество Родины, опираясь на собственные силы, добилась великих успехов в деле социалистической революции и строительства.

4. Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, раскрепощала сознание, твердо стремилась вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации.

5. Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности, скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

6. На основе продолжительной борьбы Коммунистической партии Китая и многонационального народа Китая, мы успешно осуществили цель, намеченную к столетнему юбилею КПК. На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР.

7. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили всему миру, что осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым ходом истории.

8. Сто лет назад, китайские коммунисты-первопроходцы основали КПК, сформировали великий дух основания КПК, характеризующийся приверженностью истине и идеалам, следованием изначальной цели и выполнением возложенной миссии, готовностью к самопожертвованию и героической борьбе, преданностью партии и стремлением оправдать ожидания народа. Это источник духовной силы КПК.

9. Руководство со стороны КПК – это самая сущностная особенность социализма с китайской спецификой, это наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой.

10. Мы активно изучаем и заимствуем все полезные достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и доброжелательную критику. Но мы абсолютно не приемлем никаких поучений от всяких самонадеянных умников.

11. На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической и духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации.

12. Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение Китая – это историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Коммунистическая партия Китая и общие чаяния китайского народа. Все сыновья и дочери китайской нации, в том числе соотечественники с обоих берегов тайваньского пролива должны решительно пресекать любые попытки создания “независимого Тайваня”, совместными усилиями открывать светлые перспективы возрождения китайской нации.

13. Будущее принадлежит молодежи, и на нее возлагаются надежды. на протяжении последних ста лет китайская молодежь многих поколений посвятила свою молодость и силы делу партии и народа, став авангардной силой в осуществлении великого возрождения китайской нации. В новую эпоху китайская молодежь должна брать на себя ответственность за великое возрождение китайской нации, развивать присущие китайцам высокие устремления, непоколебимую волю и твердую уверенность, чтобы оправдать искренние надежды партии и народа.

14. Сегодня мы, как никогда ранее за всю историю, близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих возможностях реализовать эту цель. В то же время мы должны быть готовы приложить еще более упорные и напряженные усилия.

15. Любые попытки оторвать КПК от китайского народа и противопоставить их друг другу непременно будут обречены на провал. С этим не согласятся более 95 млн китайских коммунистов, не согласится также китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд человек.

16. За 5000 с лишним лет китайская нация всегда стремляется к миру, дружбе и гармонии и передают эти идеи из поколения в поколение. В крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов.

17. Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает этого в настоящее время и не будет так делать в будущем. Китайский народ ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя. Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из плоти китайского народа, насчитывающего свыше 1,4 млрд человек.

18. Мы убеждены, что под твердым руководством КПК и благодаря тесному сплочению многонационального народа страны, цель полного построения модернизированной социалистической державы обязательно будет достигнута, а китайская мечта о великом возрождении китайской нации непременно сбудется. /// nCa, 1 July 2021 (in cooperation with Embassy of China in Turkmenistan)